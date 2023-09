Cavareno: la Val di Non bike assegnerà i titoli del Trentino Mtb 2023

giovedì, 21 settembre 2023

Cavareno (Trento) – Domenica 24 settembre a Cavareno (Trento) si chiudono i giochi per il Trentino MTB con la XIV edizione della Val di Non Bike, quinta tappa del Circuito 2023.

Previsioni meteo assolutamente favorevoli, lasciano auspicare una bella giornata di fine settembre a fare da palcoscenico ad un percorso molto amato che predilige gli sterrati e il legame con lo straordinario contesto naturale di questo territorio.

La partenza è prevista dal centro Sportivo Altanaunia di Cavareno alle 10:30. Il percorso è di 38,4 km con un dislivello di 1546 metri. Salita lunga ed impegnativa fino al GPM (Malga di Romeno 1693 metri) dove gli scalatori possono fare la differenza. Divertente e spettacolare la discesa veloce nel bosco. Due risalite e discese meno impegnative nei chilometri finali fino a raggiungere la ciclabile che porta all’arrivo di Cavareno. Percorso quasi interamente sterrato ed immerso nel verde del bosco.

Non è più una novità, ma una certezza tanto attesa, la gara dedicata ai giovani tesserati FCI (categorie G1 – G6), Esordienti ed Allievi, la Mini Val di Non Bike, tappa del Trentino MTB Kids Challenge che porta in gara centinaia di ragazzi per tutto il Trentino. L’appuntamento per le promesse della mtb è per sabato 23 settembre dalle 14 presso la Pineta Larseti di Cavareno.

La Val di Non Bike risulta quindi un appuntamento davvero importante di fine stagione per le ruote grasse anche perché verranno incoronati re e regina del Trentino MTB 2023 e si definiranno i vincitori delle singole categorie. Saranno Marco Pini (ASD Bike and Fun Team) e Chiara Mandelli (Team Spacebikes) i veri protagonisti di questa gara, ma non mancheranno di difendere la propria maglia, per la Categoria Femminile Unica, Alessandra Sassano (Team Sella Bike) W1 Cristina Nardin (Team Todesco), W2 Lorena Zocca (SC Barbieri), W3 Chiara Mandelli (Team Spacebikes), EL Armin Dalvai (RH Racing Kronplatzking), ELMT Giulio De Bernardin Stadoan (Pavanello Racing Team), JU Fabrizio Giacometti (GS Lagorai Bike), M1 Marco Pini (Asd Bike and Fun Team), M2 Manuel Verra (Fassa Bike), M3 Andrea Zamboni (Unter – Brao Caffè), M4 Luca Zampedri (Team Todesco), M5 Claudio Segata (Team Todesco), M6 Marzio Deho (Olympia Factory Team), M7+ Paolo Birello (GS Scavezzon Squadra Corse) e UN Lorenzo Trincheri (Scott Racing Team).