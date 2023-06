Cavareno: 20esimo campeggio degli Allievi vigili del fuoco volontari

venerdì, 30 giugno 2023

Cavareno (Trento) – Con l’allestimento del campo a Cavareno (Trento), la sfilata per le vie del paese, l’alzabandiera e il saluto di benvenuto delle autorità si è aperto ufficialmente il 20esimo Campeggio provinciale Allievi Vigili del fuoco volontari del Trentino, che proseguirà fino a domenica 2 luglio, con un programma ricco di attività.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti numerosi rappresentanti delle amministrazioni locali della zona. Il sindaco di Cavareno, Luca Zini, nel suo benvenuto ha ricordato che per la comunità i vigili del Fuoco sono una presenza importante, non solo per il pronto intervento, ma anche dal punto di vista sociale. “La presenza di tanti giovani allievi – ha detto Zini – è un orgoglio e rassicura sul futuro”. Il sindaco ha rivolto inoltre un ringraziamento agli organizzatori dell’evento”.

Il presidente della Federazione trentina dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari Giancarlo Pederiva ha ricordato che gli allievi sono chiamati a fare un’esperienza utile a crescere e basata su regole di convivenza e collaborazione. Ha evidenziato inoltre l’aumento del numero degli allievi, ringraziando istruttori ed accompagnatori per il loro impegno.

Per l’Unione distrettuale di Fondo, che quest’anno organizza il campeggio, erano presenti l’ispettore Corrado Asson e la responsabile degli allievi Tania Seppi. Alice Lancioli, vicesindaco del Comune di Modigliana (Forlì-Cesena), è intervenuta parlando della recente calamità che ha interessato l’Emilia Romagna ed ha ringraziato per l’intervento svolto dal contingente trentino e il sostegno assicurato alla comunità.

La cerimonia di apertura è stata accompagnata dal Coro Roen e dai Corpi bandistici di Fondo e di Romeno.

“Un appuntamento importante – commenta l’assessore provinciale Giulia Zanotelli che ha raggiunto Cavareno – che richiama gli allievi di diverse realtà proponendo momenti di scambio, di socializzazione e di attività per ragazze e ragazzi che rappresentano il futuro dei Vigili del Fuoco volontari. Per il Trentino è un grande orgoglio anche sapendo che la nostra Protezione civile è in prima linea per intervenire in ogni momento e in diversi contesti. Fondamentale dunque l’investimento in formazione e l’opportunità offerta da appuntamenti come questo”.

Anche questa edizione propone numeri importanti: quasi 1.200 partecipanti, tra i quali oltre 800 allievi in rappresentanza di 129 Corpi del Trentino, 2 gruppi allievi dalla Lombardia, 4 dalla Valle d’Aosta, 1 dalla Liguria e oltre 350 tra istruttori e accompagnatori. In programma vi sono attività formative e sul territorio, manovre e momenti di intrattenimento. È prevista anche la sfilata lungo le vie di Revò, domani, sabato 1 luglio, alle 18.

Gli allievi e i loro istruttori saranno dunque impegnati in attività formative specifiche per l’attività dei Vigili del Fuoco. Il Campeggio degli allievi – l’edizione di quest’anno è organizzata dall’Unione distrettuale di Fondo – rappresenta dunque un’occasione di formazione e socializzazione in cui si perfeziona la capacità di fare squadra e lavorare in gruppo, caratteristiche fondamentali per chi opera nell’ambito del soccorso. Ogni edizione è organizzata da una diversa Unione distrettuale sul territorio trentino. Quella degli allievi è una realtà numericamente rilevante e importante per dare continuità all’attività dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari che presidiano il territorio provinciale.

Vigili del Fuoco volontari in Trentino sono organizzati in 236 Corpi, raggruppati in 13 Unioni distrettuali. Il totale dei vigili del fuoco volontari iscritti nei Corpi ha raggiunto nel 2022 le 8.485 unità, comprendendo il personale in servizio attivo (5.675), quello di complemento, gli allievi (1.212) e i Vigili del fuoco onorari, sostenitori e fuori servizio.