“Castelli in aria”, in Val di Non il Festival Internazionale degli Aquiloni

mercoledì, 13 luglio 2022

Cles – La poetica dell’aquilone come emblema di pace e di libertà e il messaggio di sostenibilità ambientale promosso da 42 anni da ARTEVENTO con lo storico Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia, torna per il secondo anno a colorare di magia l’incantevole location del Lago di Santa Giustina, scelto in collaborazione con Pro Loco Taio e APT Val di Non come luogo ideale per uno speciale appuntamento estivo dedicato alla creatività e al benessere psicofisico.

Dopo il successo della prima edizione ritorna infatti a Predaia, in Località le Plaze dal 22 al 24 Luglio, il Festival Internazionale degli aquiloni e dell’arte Eolica con i più straordinari artisti eolici internazionali, pronti a trasformare le rive del lago in un fiabesco luogo delle meraviglie, grazie alla fioritura degli originali e coloratissimi “Giardini del Vento” composti da sculture eoliche che interagiscono con l’ambiente circostante in perfetta armonia con la natura. Già rese famose dalla kermesse romagnola, e oggetto di culto per gli amanti della fotografia e della land-art, le opere in arrivo da Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda, Pakistan, Regno Unito e Svizzera accoglieranno grandi e bambini in un atmosfera perfetta per pic-nic indimenticabili ed esperienze da favola, come anticipa il titolo “Castelli in Aria”.

Il pittoresco scenario montano del rigoglioso parco verde alberato che incornicia il più grande bacino artificiale del Trentino offre infatti all’impresa culturale creativa direttrice artistica della manifestazione, l’ambiente perfetto per sviluppare un progetto didattico unico nel suo genere, orientato a promuovere le dinamiche di un pensiero ambientalista in maniera empatica, partecipativa e inclusiva, attraverso l’approccio creativo e l’esperienza del gioco.

Supportata dalla Media Partnership di RAI Pubblica Utilità per l’impegno profuso nel promuovere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, in occasione di questo secondo appuntamento al lago, infatti, ARTEVENTO propone una rassegna di originali laboratori di costruzione di aquiloni pensati per trasmettere agli adulti di domani il sapere radicato in una pratica antichissima eppure perfettamente capace di diffondere nel vento un forte messaggio di speranza in un futuro sostenibile, in virtù della relazione sacra tra l’uomo e l’ambiente che da oltre 2500 anni l’aquilone vivifica.

Per tutta la durata dell’evento sarà in funzione un bus navetta dal parcheggio dello stabilimento Tassullo (fermata Dermulo) con orari: sabato 23 dalle 14.30 alle 21 e domenica dalle 10.30 alle 19.30.

Sarà presente in loco un servizio bar e ristoro a cura della Pro loco di Taio

Nelle giornate di venerdì 22 pomeriggio, sabato 23 e domenica 24 sono previsti laboratori di costruzione aquiloni per i più piccoli (ma non solo) e varie attività tutte da scoprire.

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 sono previsti laboratori per i più piccoli (ma non solo) e varie attività tutte da scoprire.

Sabato 23 alle18 è previsto uno spettacolo di intrattenimento per bambini.

“Dopo il grande successo della prima edizione – afferma la presidente della Pro Loco di Taio Martina Inama – siamo davvero felici di ospitare la seconda edizione del Festival Internazionale degli aquiloni e dell’arte Eolica. Lo spettacolo degli aquiloni d’artista e le più fantasiose air creations torneranno quindi protagoniste in Val di Non grazie alla collaborazione con ARTEVENTO e ApT Val di Non e al sostegno delle istituzioni regionali, provinciali e locali, nonché il contributo della Cassa Rurale Val di Non. A loro va il nostro ringraziamento così come ai numerosi volontari coinvolti nell’organizzazione”.

Il presidente dell’ApT Val di Non Lorenzo Paoli (nella foto) si dice “onorato e soddisfatto di questa rinnovata collaborazione con ARTEVENTO e Pro loco di Taio. Il Festival Internazionale degli aquiloni e dell’arte Eolica è un evento di altissima qualità che si svolge alle Plaze, una location recentemente riqualificata e già diventata strategica per la valorizzazione in chiave turistica del lago di Santa Giustina. Siamo certi che la manifestazione sarà un successo”.

Info: https://www.visitvaldinon.it/it/eventi-top/castelli-in-aria-1