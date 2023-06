Canoa, Coppa del Mondo: fra le rapide della Val di Sole emerge la stella di Cecilia Panato. I risultati

lunedì, 19 giugno 2023

Mezzana – Ha sorriso all’Italia il ritorno della grande canoa internazionale in Val di Sole. Da giovedì 15 a domenica 18 giugno, la valle trentina ha ospitato a Mezzana, sulle rapide del torrente Noce, una un lungo weekend di eventi internazionali di canoa in acque mosse, che comprendeva, oltre all’attesissimo appuntamento di Coppa del Mondo di canoa discesa, anche l’Eurocup di rafting e il Campionato Italiano U23 di canoa slalom. Foto di Alice Russolo.

In Coppa del Mondo, la selezione azzurra ha fatto segnare un bottino di ben 11 medaglie con due acuti degni di nota. La veneta Giulia Formenton, 25 anni, si è aggiudicata la medaglia d’oro nel K1 mettendosi alle spalle la transalpina Lise Vinte e la tedesca Lisa Koestle, con l’altra azzurra, Maya Bagnano, ottima quarta.

C’era grande attesa, in Val di Sole, anche per il responso della gara di canoa slalom (C1) che ha visto ai nastri di partenza la vice-campionessa del mondo e d’Europa Cecilia Panato. La figlia della leggenda Vladi Panato, appena 21enne, ha distrutto la concorrenza lasciandosi alle spalle le francesi Elsa Gaubert e Laure Fontaine. Quinto posto per la sorella maggiore, Alice Panato.

Da sottolineare, inoltre, le piazze d’onore al maschile conquistate da Giacomo Abbiati nel K1 e da Tommaso Mapelli nel C1. Nelle sfide in barca doppia, le sorelle Alice e Cecilia Panato si sono classificate al secondo posto alle spalle del duo francese Goubert-Beziat.

Lo spettacolo delle competizioni di discesa sprint è andato in onda in diretta su Raisport nella giornata di sabato. La copertura televisiva ha mostrato al mondo le bellezze della Val di Sole e la tecnicità delle rapide del torrente Noce, selezionate dal National Geographic come uno dei primi dieci corsi d’acqua al mondo e primo in Europa per la pratica di queste discipline.

Soddisfazione nelle parole di Luciano Rizzi, Presidente di APT Val di Sole, la realtà che ha lavorato, assieme alla FICK (la Federazione Italiana Canoa Kayak) e al Comune di Mezzana, per riportare una importante rassegna internazionale in questo angolo di Trentino.

“Il bilancio è ampiamente positivo. La Val di Sole ha dimostrato, ancora una volta, di poter rappresentare un punto di riferimento per queste specialità a livello nazionale e internazionale. Siamo inoltre felici che questo ritorno della nostra valle sulla scena mondiale della canoa sia coincisa con le prestazioni di assoluto spessore degli atleti italiani, peraltro esaltate dalla diretta TV su Raisport che rappresenta un importante successo”.