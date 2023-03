Campionato Italiano di Biathlon: in vetta lo Sci Fondo Val di Sole

lunedì, 13 marzo 2023

Vermiglio – In questo periodo di grandi successi internazionali per il biathlon, con Lisa Vitozzi alla seconda coppa del mondo di specialità, con Dorothea Wierer che con 15 vittorie individuali in coppa del mondo, medaglie ai Campionati del Mondo ed alle Olimpiadi, con la nascente stella Tommaso Giacomel del Primiero, in Val di Sole non si sta solo a guardare.

Ai Campionati Italiani Under 13 e Under 15 lo Sci Fondo Val di Sole è stato determinante: oro in staffetta, con i solandri Gabriele Carrara e Pietro Baggia, insieme a Giovanni Guadagnini (Dolomitica), lasciandosi alle spalle ben tre squadre altoatesine. Argento in staffetta con Marta e Chantal Moreschini, insieme con Heidi Debertolis (Primiero), dietro alla squadra delle Alpi Occidentali.

Gabriele Carrara si è anche laureato campione italiano nella gara individuale. Questi atleti sono un gruppo vincente, formato da ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni. Tra gli U13 Greta Carolli sedicesima nell’individuale, tra gli U15, categoria molto competitiva, Beatrice Rosatti 28° e Sofia Longhi 29° e none nella staffetta, il determinato Mauro Ravelli, 20° nell’individuale e 6 in staffetta, spesso nei primi dieci a livello italiano.

Ciò che li fa vincere è il gruppo: insieme trovano soddisfazione nel migliorare le proprie prestazioni, affrontano delle belle fatiche sportive, ma anche umane, mettendosi in gioco per superare le criticità della vita insieme.

Le caratteristiche individuali che portano a buoni risultati sono varie, tra cui una buona gestione del tempo, organizzazione ed autonomia, coniugando scuola e sport.

Gabriele e Pietro, secondo e primo anche nel Campionato Trentino, sciano già da prima dei 6 anni, frequentano la stessa classe, seconda media, a Malé, hanno buone valutazioni anche a scuola ed entrambi sono grandi lettori. Il primo abita a Monclassico, è il figlio più grande di una coppia di campioni nazionali e mondiali dello sci da fondo, pratica anche altre discipline con le due ruote, è amante delle arti, musica e disegno. Il secondo vive a Caldes e si diletta con camminate in montagna e pesca insieme alla famiglia, ed è ha una passione per la matematica.

Chantal e Marta, sono amiche e frequentano la seconda media a Ossana. Chantal è di Peio paese, è vice-campionessa trentina ed ha come miraggio Dorothea Wierer, ama le camminate in montagna con la famiglia, è attratta anche dalla corsa ed ama coltivare le molte amicizie. Marta vive a Mezzana, ha scelto il fondo ed il biathlon a partire dalla preparazione a secco, come sport tranquillo ed anche solitario, ed ha trovato belle amicizie e soddisfazioni. Vorrebbe diventare psicologa e nel frattempo proseguire con il biathlon ed il calibro 22.

I ragazzi si preparano con tre allenamenti in settimana con adulti appassionati, ex sportivi, maestri ed allenatori nel tempo preso alla vita privata: nel tiro principalmente Andrea Delpero, che svolge il lavoro principale dalle 5 alle 14, per poi allenare i ragazzi nel tiro, coadiuvato da Daniele Dallavalle, geologo ed insegnante alla scuola media. Nello sci da fondo sono seguiti da Thomas Angeli, che dedica quasi tutti i pomeriggi nel seguire i molti gruppi, insieme a Bruno Carrara, nel tempo libero dal servizio come Carabiniere.

Da pochi anni lo Sci Fondo Val di Sole ha introdotto la disciplina del biathlon ed oggi è già la prima squadra della specialità in Trentino nelle categorie giovanili. Fra l’altro accompagnando anche molti ragazzi, e soprattutto ragazze nelle categorie ulteriori, aspiranti e junior.

Alcuni di questi stessi ragazzi si batteranno anche nel Campionato Italiano di sci da fondo, dal 17 al 19 marzo a Vermiglio, organizzato dallo Sci Fondo Val di Sole, facendo gli scongiuri per mantenere la neve.