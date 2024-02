Campiglio e la Val di Sole a “Un Posto al Sole”: il Trentino su Rai 3

mercoledì, 28 febbraio 2024

Madonna di Campiglio – Raffaele, Renato, Niko e Jimmy sono i volti che da 28 anni entrano in punta di piedi nelle case degli italiani nella prima fascia serale, per molti degli “amici di famiglia” acquisiti veri e propri. Foto Giuseppe D’Anna – Freemantle.

I quattro, nella puntata in onda giovedì 29 febbraio e in quelle successive fino all’8 marzo, saranno in trasferta dalla loro Napoli in una località di montagna. Dove? Precisamente in Trentino, per una meritata settimana di svago sulla neve, e dove vivranno situazioni di volta in volta diverse e spalmate sulle varie puntate, tra Madonna di Campiglio e la Val di Sole.

L’occasione del viaggio in Trentino è, appunto, la settimana bianca organizzata da Niko (Luca Turco) per suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone), a cui si uniscono Renato – papà di Niko (Marzio Onorato) e lo zio Raffaele (Patrizio Rispo), che desidera da tempo visitare Dimaro per vedere il luogo del ritiro del suo Napoli. Raggiunta Malè li vedremo impegnati ad organizzare le loro esperienze e attività sulla neve.

Le riprese si sono svolte in varie location a Madonna di Campiglio e in Val di Sole a metà gennaio con la collaborazione di Trentino Marketing e Trentino Film Commission, le APT di Madonna di Campiglio e Val di Sole. Un posto al sole va in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, è il “daily drama” più longevo della televisione italiana.