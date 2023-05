Caldes, sull’aggressione dell’orsa JJ4 la famiglia Papi interviene sulla ricostruzione della Leal

lunedì, 8 maggio 2023

Caldes (Trento) – La famiglia Papi e Alessia Gregori, attraverso i loro legali, gli avvocati Maura Cravotto e Marcello Paiar, intervengono sulle ricostruzioni “fantasiose” legate all‘aggressione dell’orsa JJ4 e alla morte di Andrea.

“La famiglia Papi – si legge nel documento – con stupore ha preso atto del comunicato della LEAL che afferma come i propri consulenti abbiamo determinato – mettendo con ciò in dubbio gli esiti comunicati dalla Procura della Repubblica – come l’aggressione ad Andrea non sarebbe avvenuta da parte dell’orsa JJ4 ma da parte di un orso maschio adulto”.

“La famiglia Papi – prosegue il comunicato – ha sempre affermato che NULLA ridarà loro Andrea, ma che non intende accettare ulteriori provocazioni. La Procura ha disposto un incidente probatorio i cui esiti non sono ancora noti, se non per alcuni aspetti già evidenziati con testo dal Procuratore della Repubblica e che vanno nella direzione opposta rispetto alle sensazioni dei consulenti di parte della LEAL”.

Il padre Carlo Papi, Franca Ghirardini, Laura Papi e Alessia Gregori chiedono rispetto e comprensione, ma nonostante gli attestati di apparente solidarietà, ricevono continue critiche e provocazioni inaccettabili.

“Dopo aver sopportato ricostruzioni fantasiose e francamente incredibili ora devono sopportare un’ulteriore ipotesi ricostruttiva – concludono -. La famiglia Papi intende prendere le distanze da ricostruzioni che allo stato non trovano – secondo gli atti ufficiali non trovano oggettivi riscontri, confidando che la relazione peritale disposta dalla Procura – quando sarà depositata – possa mettere un punto alla dolorosa vicenda”.