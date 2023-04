Caldes, pensieri e ricordi per Andrea Papi: il 12 aprile lutto cittadino

domenica, 9 aprile 2023

Caldes (Trento) – Centinaia di persone, amici e conoscenti hanno lasciato un messaggio, un pensiero o una foto in ricordo di Andrea Papi, 26 anni, il giovane runner aggredito da un orso e morto nei boschi, sulla cornice realizzata da alcuni giovani e posizionata accanto alla chiesa di Caldes (Trento). Una cornice di ricordi e affetti per ricordare in modo speciale Andrea Papi.

Una giornata di Pasqua di lutto a Caldes, la famiglia è stretta nel dolore, pochi hanno voglia di parlare e il sindaco Antonio Maini che ha incontrato i parenti ricorda: “Ciò che è successo è inaccettabile. È troppo per noi, è troppo per noi”.

I funerali di Andrea Papi si terranno mercoledì 12 aprile – alle 15 – nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Caldes con bandiere a mezz’asta nei 13 Comuni della Val di Sole.