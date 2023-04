Caldes, la madre del giovane ucciso dall’orso: “Lotteremo per rendere giustizia ad Andrea”

martedì, 11 aprile 2023

Caldes (Trento) – Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi (nella foto), il 26enne, runner ucciso in Trentino da un orso, ha scritto una lettera con alcuni messaggi diffusi dai legali della famiglia, avvocati Marcello Paiar e Maura Cravotto che inizia così: “Non riusciamo a capacitarci e a farcene una ragione. Il sapere che Andrea è stato in balia dell’orso mi devasta” che prosegue: “Mi rivolgo con questo mio scritto alle autorità della Provincia e dello Stato attuali e pregresse perché se è successa questa tragedia, evidentemente forse non è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto. Eravamo a conoscenza dei fatti accaduti nel tempo ma non ci sono stati grandi interventi per garantire la sicurezza della popolazione. Sappiate che noi siamo arrabbiati e indignati”.

La mamma del giovane ucciso dall’animale annuncia che “la mia famiglia lotterà fino alla fine per rendere giustizia al mio Andrea”. “Ringrazio di cuore per averci aiutato a trovare nostro figlio tutta la macchina dei soccorsi, vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico, gli operatori con i cani da ricerca e molecolari, le forze dell’ordine, i volontari che si sono attivati e l’amministrazione comunale”, aggiunge Franca Ghirardini.

“Vi chiedo un’ultima cosa: non dimenticate, conclude Franca Ghirardini che punta il dito, “contro una gestione del progetto Ursus che non ha saputo adeguarsi e affrontare l’aumento degli orsi e che non ha ritenuto di agire dopo le molte aggressioni che ci sono state in questi anni”.

di A. Pa.