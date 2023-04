Caldes, la famiglia di Andrea Papi chiede giustizia

sabato, 8 aprile 2023

Caldes (Trento) – La famiglia di Andrea Papi (nel riquadro), il runner di 26 anni morto a causa dell’aggressione di un orso, chiede giustizia. Ha dato mandato a un legale per essere tutelati ed ha intenzione di denunciare la Provincia autonoma di Trento e lo Stato per aver reintrodotto gli orsi in Trentino.

Intanto proseguono le indagini della Procura di Trento per ricostruire quanto accaduto nella serata del 5 aprile nei boschi di Caldes (Trento) con un orso che ha aggredito e ucciso il runner. Dopo l’autopsia si attendono gli esiti degli esami genetici per poter individuare l’orso che ha aggredito il 26enne. Nelle intenzioni della Provincia di Trento sarà abbattuto.