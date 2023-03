Caldes: iniziati i lavori di ampliamento della strada per Samoclevo

martedì, 14 marzo 2023

Caldes (Trento) – Samoclevo, al via i lavori di ampliamento della strada provinciale. Sono stati consegnati all’impresa esecutrice, la Ter System di Cavedago, i lavori di messa in sicurezza ed allargamento del tratto viabile della S.P. 125, diramazione per Samoclevo, in Val di Sole. Presenti i tecnici provinciali di APOP, l’Agenzia provinciale per le opere pubbliche e la Giunta comunale di Caldes (nella foto © Gerosa APOP Archivio ufficio Stampa).

L’intervento prevede l’allargamento della strada provinciale, dato che attualmente nel tratto in questione la sede stradale, pur essendo a doppio senso di marcia, presenta una larghezza di 4,20 metri. Con i lavori, la larghezza della carreggiata bitumata verrà portata a 6 metri. Sul lato di monte, sarà realizzato un marciapiede pedonale oggi mancante, fra il parcheggio di assestamento della frazione e il cimitero.

Oltre all’allargamento e messa in sicurezza della strada con annesso marciapiede pedonale per circa 160 metri, i lavori prevedono la realizzazione di muri di sostegno con sovrapposte barriere stradali di sicurezza e di muri di controripa, per una lunghezza totale di circa 140 metri e per un’altezza massima di 3 metri, rivestiti in pietra di tonalite secondo le tipologie esistenti in zona. A completamento dell’opera anche l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e l’impianto di illuminazione stradale. Il costo complessivo dei lavori, che si prevedono terminati fra circa 5 mesi, ammonta a poco meno di 740 mila euro.

Dati tecnico-amministrativi

Progettista, direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Enzo Cattani

Collaudatore statico: Antonio Daprà

Impresa esecutrice: Ter System S.r.l. con sede a Cavedago (Trento)

Importo contratto: 433.612 euro comprensivo degli oneri per la sicurezza (ribasso del 5,382%)

Costo complessivo dell’opera: 739.931 euro.

Tempo di esecuzione: 150 giorni