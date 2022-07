Calcio, Val di Sole: il Napoli lavora a ranghi quasi completi

martedì, 12 luglio 2022

Dimaro Folgarida – In Val di Sole il Napoli lavora a ranghi quasi completi in attesa dell’arrivo di Koulibaly e Osimhen. Così al campo sportivo di Carciato nella doppia seduta odierna Spalletti ha lavorato a pieno regime e con l’obiettivo di portare i nuovi arrivati al livello atletico di chi è al lavoro già da quattro giorni. Per Anguissa, Di Lorenzo, Politano, Elmas, Zielinski e Meret la tabella di lavoro giornaliero a Dimaro (Trento) si è aperta con i test atletici di rito ed è proseguita con il lavoro aerobico. È venuto poi il momento della tattica, con Spalletti che ha cominciato a buttare giù gli appunti del Napoli che verrà. Un mix di situazioni: dal posizionamento della linea difensiva alla costruzione dalle retrovie passando per la sperimentazione di due anime diverse ovvero il 4-3-3 con Lobotka vertice basso e il 4-2-3-1. Olivera ha sinora alternato lavoro personalizzato e in gruppo stamane ha cominciato per la prima volta a partecipare ad esercizi di natura tattica, un segnale di percorso di recupero dall’infortunio rimediato in Nazionale a metà giugno.

In serata il centro congressi di Folgarida è teatro della serata dedicata ai tifosi, soprattutto dei bambini, con la possibilità di porre domande a Spalletti (nella foto), Rrahmani e Di Lorenzo. Un momento atteso ed un ulteriore occasione di contatto diretto i propri beniamini che si affianca alla possibilità di avere gli autografi di due giocatori al termine della doppia sessione quotidiana di allenamenti.

Giovedì ci sarà anche il debutto del nuovo Napoli di Spalletti con l’avversario l’Anaune, formazione che milita nel campionato d’Eccellenza regionale già incontrata due volte a Carciato entrambe chiuse con una netta vittoria degli azzurri. Sarà l’occasione per vedere il nuovo Napoli in campo. I biglietti si possono acquistare online su https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=379515 al costo di 17 euro per la tribuna laterale e di 22 euro per la tribuna coperta (prezzo comprensivo dei diritti di prevendita) ed anche presso Ufficio Info Dimaro (posto nell’edificio del Municipio) al costo di 15 euro per la tribuna laterale e di 20 euro per tribuna coperta.

La squadra di Cles ha un’anima napoletana, il portiere è Alessio Gionta, una vecchia conoscenza della Primavera azzurra. Non è l’unico volto di Napoli nell’Anaune, Cipriano Morano, vice dell’allenatore Moratti, è un napoletano trapiantato in Trentino. “Saliamo in Val di Sole con l’obiettivo soprattutto di divertirci – commenta il tecnico della squadra trentina Pippo Moratti -. Ai ragazzi ho già spiegato come l’amichevole con il Napoli sia una occasione importante da ricordare nella loro carriera anche se scenderemo in campo senza allenamenti. La preparazione inizierà il 18 luglio in vista della prima giornata di campionato il 4 settembre e della prima fase di Coppa Italia di fine agosto. Cercare di migliorare il punteggio di cinque anni fa sarebbe positivo”. In carriera Moratti vanta esperienze nelle giovanili del Trento, nella Primavera del Genoa prima del ritorno a Trento in serie C e poi in serie D. Nel 2013 la prima esperienza in panchina con l’Alta Anaunia a cui ha fatto seguito il passaggio all’Anaune.

Da non perdere sono poi le serate di mercoledì e venerdì in Piazza Madonna della Pace con gli spettacoli di Made in Sud. Un momento di divertimento e di ironia tipicamente partenopei legati alla fortunata trasmissione di RAI2. La grande grande attesa è tutta rivolta alla presentazione di sabato sera, con il dj Daniele Decibel Bellini a guidare l’evento che tradizionalmente vede la squadra sul palco impegnata a cantare e divertirsi. Un programma che scalda l’entusiasmo dei tifosi azzurri, pronti a colorare d’azzurro la Val di Sole con il week end chiuso dall’amichevole di domenica contro il Perugia, squadra di serie B.