Calcio: risultati e classifiche dei Gironi di Eccellenza di Lombardia e Trentino Alto Adige

domenica, 25 febbraio 2024

Lavis – Altra giornata di partite per i campionati di Eccellenza in Lombardia e Trentino Alto Adige. Nel Girone B lombardo, sconfitta casalinga del Sondrio contro la Trevigliese e Mapello che guadagna un punto col pari rimediato contro la Soresinese. Nel Girone C pareggia anche il Darfo Boario davanti al proprio pubblico contro l’Orceana. In Trentino Alto Adige cinquina della capolista Tramin Fussball contro il fanalino di coda Lana Sportverein. Di seguito risultati e classifiche aggiornate.

Risultati 19a giornata Eccellenza Trentino Alto Adige

Anaune Val di Non-Rovereto 5-2

Bozner-St Pauls 1-4

Comano Terme Fiavè-Naturns 2-0

Lavis-Levico Terme 2-2

Maia Alta Obermais-Dro Cavedine 1-3

Partschins Raiffeisen-Stegen Stegona 3-1

St Georgen-Vipo Trento rinviata

Tramin Fussball-Lana Sportverein 5-0

Classifica Eccellenza Trentino Alto Adige

Tramin Fussball 37 punti; St Pauls 35; Lavis 33; Rovereto, Levico Terme, Comano Terme Fiavè 32; St Georgen* 30; Maia Alta Obermais 29; Anaune Val di Non 28; Vipo Trento*, Dro Cavedine 22; Stegen Stegona 21; Bozner 19; Naturns, Partschins Raiffeisen 18; Lana Sportverein 5.

*: partita in meno

Risultati 24a giornata Eccellenza Girone B Lombardia

Arcellasco Città di Erba-Tribiano 2-1

Brianza Olginatese-Castelleone 0-0

Calolziocorte-Soncinese 1-0

Cisanese-Vis Nova Giussano 3-1

Lemine Almenno-San Pellegrino 1-2

Mapello-Soresinese 2-2

Muggiò-Leon 3-1

Nuova Sondrio-Trevigliese 1-2

Offanenghese-Altabrianza Tavernerio 0-0

Classifica Eccellenza Girone B Lombardia

Mapello 49 punti; Nuova Sondrio 47; Trevigliese 46; Altabrianza Tavernerio 45; Leon 44; Offanenghese 37; Cisanese 36; Tribiano 35; Muggiò 30; Soresinese, San Pellegrino, Arcellasco Città di Erba 27; Soncinese, Lemine Almenno 26; Calolziocorte, Brianza Olginatese 23; Castelleone 21; Vis Nova Giussano 17

Risultati 24a giornata Eccellenza Girone C Lombardia

Atletico Cortefranca-Pavonese 2-2

Casazza-CazzagoBornato 1-3

Castellana-Falco 2-4

Castiglione-Vertovese 0-1

Darfo Boario-Orceana 1-1

Carpenedolo-Bedizzolese 2-1

Forza e Costanza-ciliverghe 1-1

Ospitaletto-Rovato 0-3

Scanzorosciate-Juvenes Pradalunghese 0-1

Classifica Eccellenza Girone C Lombardia

Ospitaletto 53 punti; Vertovese 47; Ciliverghe 44; Rovato 41; Scanzorosciate 39; Castiglione 38; Orceana 37; Carpenedolo 35; Bedizzolese 34; Juvenes Pradalunghese 32; Cazzagobornato, Casazza 31; Castellana 30; Darfo Boario 26; Atletico Cortefranca 21; Forza e Costanza, Pavonese 19; Falco 10.