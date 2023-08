Calcio, anche il Modena e il Como femminile in ritiro in Val di Sole

martedì, 1 agosto 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Continuano in Val di Sole i ritiri estivi pre campionato delle grandi squadre di calcio: dopo il recente dodicesimo ritiro consecutivo del Napoli a Dimaro, con i suoi numeri record di spettatori, operatori media accreditati, diffusione ed importanza mediatica, nonché il ritiro dell’ambiziosa Spal di Ferrara a Mezzana e della Cremonese a Cogolo di Peio (con tanto di gradita visita della Nazionale Italiana di mtb cross country, in questi giorni in ritiro in Val di Peio in vista degli imminenti Campionati Mondiali in Scozia), in questi giorni sta faticando a Dimaro Folgarida il Modena, blasonata squadra emiliana di serie B guidata dal patron Carlo Rivetti, noto industriale del settore abbigliamento.

I gialloblù allenati dal nuovo mister Paolo Bianco si prepareranno in riva al Meledrio sino al 4 agosto, impegnandosi in diversi allenamenti e due partite amichevoli. Dopo il match a Pinzolo contro il Torino venerdì scorso, i modenesi affronteranno ora giovedì 3 agosto alle ore 17 presso lo stadio di Dimaro in una partita amichevole, ad ingresso gratuito, la blasonata squadra albanese della Dinamo Tirana. La seconda formazione della capitale della Terra delle Aquile milita attualmente nella Prima Divisione (Serie B) albanese ma è pur sempre la seconda squadra più titolata d’Albania, avendo vinto il campionato nazionale per 18 volte e la Coppa d’Albania per 13 volte. Insieme al Tirana ed al Partizani Tirana, le altre squadre della capitale, è uno dei tre club storicamente più importanti d’Albania. Ultima importante squadra in ritiro in Val di Sole durante l’estate 2023 sarà il Como Calcio femminile, che si preparerà a Mezzana dal 2 al 12 agosto.

L’Fc Como Women (questo il nome ufficiale della società lacustre), al terzo ritiro estivo consecutivo a Mezzana, militerà per il secondo anno consecutivo nella Serie A femminile italiana e cercherà di allenarsi al meglio in riva al Noce, nell’ottica di bissare la salvezza nel prestigioso massimo campionato femminile italiano. In programma anche una partita amichevole ancora in fase di definizione.