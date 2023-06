Brentonico, inaugurato “Il percorso della nostra storia”

domenica, 18 giugno 2023

Brentonico – L’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, ha partecipato a Polsa di Brentonico all’inaugurazione de “Il percorso della nostra storia“, progetto che sull’altopiano propone quattro nuovi percorsi storico-naturalistici realizzati valorizzando mulattiere, sentieri di guerra e trincee risalenti al primo conflitto mondiale.

“Vede oggi la luce una proposta sulla quale la Provincia ha creduto e che restituisce alle comunità che insistono sul Baldo quattro sentieri che valorizzano il patrimonio storico e naturale esistente e consentono di riscoprire alcune pagine della nostra storia – le parole dell’assessore -. È un’iniziativa che dimostra inoltre come il cosiddetto Progettone realizzi cose belle ed importanti per il nostro Trentino; un unicum a livello nazionale che, grazie anche alla Cooperazione Trentina, riesce a riportare al lavoro tante donne e uomini che per varie ragioni ne erano fuoriusciti, restituendo loro la giusta dignità valorizzandone le competenze al servizio della comunità“.

La realizzazione dell’intervento, nato su stimolo dell’amministrazione comunale di Brentonico, del Gruppo Alpini A.N.A. di Brentonico e di Italo Viola, è stato realizzato dalla Provincia tramite il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia (SOVA) con un finanziamento complessivo di 200mila euro.

“È progetto per il quale abbiamo curato la progettazione e direzione dei lavori – spiega Maurizio Mezzanotte, dirigente del servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale – e messo a disposizione una squadra di cinque operai che nelle ultime tre stagioni estive hanno lavorato da un lato al recupero, alla manutenzione e al miglioramento della percorribilità dei sentieri, dall’altro a rendere più leggibile il tracciato e il territorio circostante. Accanto a ciò si è affiancata tutta una serie di attività svolta assieme ai colleghi della Soprintendenza per i Beni Culturali“.

Quattro i percorsi che, a partire da Piazzale delle Bandiere, si dipanano sull’altipiano: il percorso principale (lungo circa 10,4 km), il percorso delle Colme (7,4 km), il percorso Corno della Paura (4,5km) e il percorso delle Trincee (1,5 km).

Alla cerimonia, che si è svolta in Piazzale delle Bandiere, oltre all’assessore Spinelli e al dottor Mezzanotte, hanno partecipato anche il sindaco di Brentonico, Dante Dossi, il capogruppo del Gruppo Alpini A.N.A. di Brentonico, Ettore Passerini, il dottor Italo Viola, coordinatore del progetto, le autorità civili e militari e rappresentanti del mondo associazionistico locale.

Il sindaco Dossi ha ringraziato l’amministrazione provinciale e il SOVA per l’impegno profuso in questi ultimi anni, sottolineando la necessità da parte di tutti, mondo del volontariato ed associazionismo in primis, di garantire una adeguata manutenzione e cura ad una proposta che va ad arricchire il territorio non solo di Brentonico ma dell’intero Parco del Baldo.

Il capogruppo Passerini ha ricordato le caratteristiche dei sentieri che partendo da Piazza delle Bandiere arrivano a toccare Cima della Vignola, Colme Vignola, Bocca d’Ardole, il Corno della Paura, Malga Susine, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire la storia ma anche la natura e il paesaggio che caratterizzano il territorio, una volta linea del fronte italo-austriaco.

Soddisfazione espressa anche da Italo Viola, coordinatore del progetto, che per primo già nel 2014 aveva intuito le potenzialità della zona e lanciato l’idea di dar vita ad una rete di sentieri storico-naturalistici incentrati sule strade militari già esistenti.

Dopo la benedizione del parroco di Brentonico, don Daniele Laghi, il taglio del nastro ha ufficialmente suggellato l’apertura al pubblico de “Il percorso della nostra storia“.

Il dettaglio dei lavori eseguiti da SOVA

pulizia e ripristino dei muri a monte della strada austroungarica che sale alla sella del monte Vignola, rinvenimento e recupero della canaletta per la raccolta delle acque piovane, recupero dei pozzi di scolo, svuotamento e recupero degli impluvi per la raccolta delle acque dai pendii soprastanti;

pulizia dai detriti di tratti di trincee;

riorganizzazione razionale degli elementi esistenti di Sella Vignola, spostamento del monumento degli alpini e dell’altare lapideo;

ritrovamento e recupero delle fondazioni dell’ex caserma austriaca, pulizia dai detriti di tratti di trincee e sistemazione dei piani di calpestio;

pulizia e rimozione dei detriti dai manufatti per artiglierie di Cima Vignola;

rimozione di detriti sulla strada di Bocca D’Ardole e sul Corno della Paura;

raddrizzamento e recinzione del monumento Cippo della I° Armata;

creazione di un nuovo tratto di percorso sotto Malga Pra Vec;

pulizia e scavo fino al pavimento originario delle trincee del campo trincerato di Malga Susine;

sondaggi per il ritrovamento dei fornelli da mina;

pulizia delle gallerie di ricovero e posizionamento di transenne in corten;

installazione di una sagoma di cannone sulla strada verso le Colme;

posizionamento di parapetto in cordini di acciaio a protezione di alcune gallerie sulle Colme;

posizionamento di 92 installazioni in corten per potervi alloggiare le tabelle informative.

Lo studio grafico è stato realizzato dal Gruppo Alpini di Brentonico e dell’architetto Alessandro Andreolli, progettista dell’intervento.