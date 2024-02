Branco di lupi attacca e sbrana capriolo in Val di Non

domenica, 11 febbraio 2024

Sporminore (Trento) – Proseguono gli avvistamenti di lupi in Val di Non. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto in settimana a Sporminore con un branco di lupi che ha attaccato e sbranato un capriolo a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Nelle ultime settimane in Trentino sono numerose le segnalazioni giunte alla Forestale e agli amministratori locali. In Val di Non sono già stati emanati avvisi da parte dei Comuni per prestare attenzione alla presenza del lupo. Secondo gli ultimi accertamenti in Val di Non sono presenti tre branchi di lupo.

Il Corpo Forestale sta seguendo gli spostamenti dei branchi di lupi in tutto il Trentino, con una completa mappatura. La Provincia di Trento nel report mensile spiega che “Rispetto a lupi che palesino comportamenti di confidenza eccessiva nei confronti dell’uomo, si raccomanda di evitare di rendere disponibile del cibo o di sostare nei pressi degli stessi, è invece consigliabile allontanarsi e comunicare prontamente tali avvistamenti al personale forestale. E’ peraltro da considerarsi normale per il periodo l’avvistamento occasionale, anche nelle zone agricole e nelle aree periurbane di fondovalle, di lupi soli, in coppia o in branco”.