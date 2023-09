Barriere architettoniche a Campodenno, presentata la situazione

lunedì, 11 settembre 2023

Campodenno (Trento) – La cooperativa sociale GSH da anni si occupa di sensibilizzare le amministrazioni comunali e le comunità rispetto al tema delle barriere architettoniche al fine di rendere i territori comunali più accessibili per tutti.

Nello specifico il progetto prevede tre fasi: la prima di mappatura del territorio comunale in cui educatori e utenti della cooperativa sociale GSH effettuano dei sopralluoghi raccogliendo materiale fotografico; una seconda fase di stesura di un report in cui vengono descritte le caratteristiche della viabilità e degli edifici pubblici allegando le immagini degli stessi, ed un’ultima fase in cui viene presentato il lavoro svolto in una serata aperta al pubblico. Fondamentale per la realizzazione di questo progetto è il lavoro in sinergia con l’amministrazione comunale.

Quest’anno GSH, attraverso il centro “Il Melograno” di Cunevo e con il coinvolgimento di tutte le classi della scuola primaria di Campodenno, ha realizzato il report barriere architettoniche del Comune. Ne è uscita una fotografia dello stato della viabilità interna al paese e dell’accessibilità dei luoghi pubblici.

Gli alunni hanno approfondito i temi come la diversità, la disabilità, le barriere architettoniche e le barriere comunicative attraverso letture animate, laboratori e sperimentando in prima persona che cosa significa muoversi in carrozzina nel proprio territorio.

Il report, consegnato pubblicamente al sindaco, Daniele Biada (nella foto), mette in luce sia le situazioni di conformità, spesso frutto di lavori realizzati negli anni, sia le criticità che si concretizzano in carenze nell’accessibilità. Disco verde, giallo e rosso indicano le diverse situazioni, critiche e non.

Come sottolinea Michele Covi, presidente di GSH, “il report vuole offrire agli amministratori pubblici degli spunti di riflessione rispetto a ciò che ancora è necessario fare. Agli amministratori di Campodenno è stato chiesto di impegnarsi a migliorare ulteriormente l’accessibilità di tutti i luoghi pubblici, affinché tutti i cittadini, anche chi vive una condizione temporanea o definitiva di svantaggio, possa fruire del proprio territorio e vivere pienamente all’interno della propria comunità”.

“Ho il piacere di presentare – prosegue Covi – la prosecuzione del progetto “Una Valle Accessibile a Tutti” sviluppato nel corso degli ultimi anni alla Cooperativa Sociale GSH. Sono stati realizzati numerosi report allo scopo di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche e di contribuire al loro abbattimento. Attraverso le fotografie scattate nei paesi della Val di Non, della Val di Sole, dell’Altopiano della Paganella e nella Valle dei Laghi evidenziamo i limiti che possono essere determinati dalla presenza di scalini, di porte pesanti da aprire o di strade dissestate, ed allo stesso tempo non possiamo non riflettere anche sui vincoli e sugli ostacoli sociali che essi pongono alla libertà di scelta e di movimento di chi si trova a vivere in situazioni di limitata capacità motoria, sia essa permanente o temporanea. Attraverso la formazione di una coscienza collettiva più consapevole e più sensibile alle tematiche della ridotta mobilità, crediamo si possa migliorare l’ambiente di vita nelle nostre valli per tutti coloro che vi vivono”.

Barriere architettoniche – Campodenno

Un gradino, un rialzo anche di pochi centimetri, che agli occhi di chiunque può passare inosservato. Una fioriera o un albero nel bel mezzo del marciapiede.

Un percorso sconnesso, con buche e sanpietrini rotti, saliscendi senza apparente senso. Una rampa che finisce su di un posteggio. Un camminamento pedonale non delimitato dai dissuasori e quindi invaso dalle automobili. Parcheggi riservati alle persone diversamente abili assenti o mal segnalati. Una scalinata per raggiungere un ufficio e il servoscala non installato o non funzionante. Sono ostacoli quotidiani che per molte persone diventano muri insormontabili, per superare i quali si necessita dell’aiuto di qualcuno, minando così la propria indipendenza, libertà e possibilità di affrontare, come qualsiasi altro cittadino, il mondo che ci circonda.

Dal 2008 la cooperativa sociale GSH ha scelto di promuovere l’impegno sociale, sostenendo la causa di tutti coloro che, tutti i giorni, devono fare i conti con la disabilità e con le problematiche legate alla presenza delle barriere architettoniche. Accessibilità e integrazione sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione e riconosciuti a livello internazionale. Nonostante ciò, i nostri paesi sono ancora invasi dalle barriere architettoniche e la burocrazia non sempre va di pari passo con le esigenze dei portatori d’handicap.

GSH, con il progetto “Una Valle Accessibile a Tutti”, vuole dare visibilità e voce, segnalando gli ostacoli, affinché essi possano essere riconosciuti ed abbattuti. In questi ultimi anni sono stati realizzati numerosi Report, libri che prevedono una mappatura fotografica di comuni nonesi e solandri.

Alla base del progetto c’è il pensiero che le barriere architettoniche sono, spesso e innanzitutto, mentali prima che fisiche. Una costante attività di sensibilizzazione e di informazione può dare forza e impulso verso il traguardo di un mondo a misura di tutti. Proprio a tal fine, l’attività di monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con un’altra storica attività della Cooperativa, l’animazione nelle scuole.

La scuola è un importante contesto educativo della persona in età evolutiva; un obiettivo fondamentale è quello di formare i propri alunni ad una cultura della diversità, innanzitutto basata sul rispetto e sull’accettazione dell’altro.

Nel corso degli anni sono stati coinvolti diversi Istituti Comprensivi (Tuenno Bassa Anaunia, Taio, Cles, Fondo-Revò, Mezzolombardo-Paganella, Valle dei Laghi-Dro), proponendo l’esperienza “diversamente abile per un’ora”, facendo vivere ai ragazzi il proprio paese da un’altra prospettiva, seduti in carrozzina.

Anche diverse Amministrazioni Comunali, accompagnati dagli educatori di GSH, hanno percorso il proprio paese seduti su di una carrozzina, affrontando così la realtà come sono costretti a farlo i portatori d’handicap, individuando quegli ostacoli che prima non si coglievano, capendo così dove occorre intervenire per rendere il proprio paese a misura di tutti.

Tale esperienza permette di comprendere in maniera immediata i pensieri e gli stati d’animo di chi è costretto a vivere su di una carrozzina, permette di “essere con l’altro”. Si tratta di una immedesimazione negli altrui sentimenti, ci si sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l’altro appare all’immaginazione) al come invece ci si sente interiormente (in quei panni, con quell’esperienza di vita, cercando di guardare attraverso i suoi occhi).

Il “team di barriere” della Cooperativa Sociale GSH si è impegnato nella rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio del Comune di Campodenno. Le rilevazioni del report si sono svolte durante l’anno scolastico 2022-2023. Sono state prese in considerazione tutte le vie del Comune di Campodenno, fotografando i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, il manto stradale, i parcheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un ostacolo per le persone con disabilità motoria. Infine sono stati presi in esame edifici e luoghi pubblici per valutarne l’accessibilità, evidenziando i punti critici. “Si confida – concludono da GSH – che il report possa essere uno strumento per gli amministratori del Comune e per tutta la comunità quale spunto per migliorare la fruibilità del territorio”.