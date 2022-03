Avvistamenti e spostamenti di orsi e lupi in Trentino

mercoledì, 9 marzo 2022

Commezzadura – Nei primi due mesi dell’anno i grandi carnivori sono stati immortalati in diverse zone del Trentino, e non sono mancati incidenti. In particolare un lupo ucciso a Commezzadura da un treno oppure casi di animali sbranati dagli orsi. Il bilancio è tracciato dal servizio faunistico della Provincia di Trento (nelle foto © Sordo e Archivio Servizio faunistico PAT).

ORSO – Nel mese di febbraio le segnalazioni relative ad orsi in attività sono tutto legate ai movimenti dell’orso radiocollarato M62. Lo stesso ha abbandonato il sito di svernamento il 2 febbraio, in seguito alimentandosi perlopiù su mele, in orario notturno, nei meleti del Contà e dintorni (destra orografica della val di Non). Riprendendo l’attività, l’animale ha anche danneggiato un paio di recinzioni e di composter presso due orti situati alla periferia di centri abitati. L’unico dato certo relativo all’orso nel mese in oggetto è una pista su neve, rinvenuta il 22 gennaio in val di Bresimo.

LUPO – Numerose le segnalazioni (avvistamenti, rinvenimenti di carcasse di ungulati selvatici predati) provenienti da molte zone del Trentino. Solo due le predazioni ai danni di bestiame domestico: il 18 febbraio ad Ala (un pony), il 27 febbraio a Fai della Paganella (due capre). Il 21 febbraio un lupo è stato investito e ucciso da un treno della Trento – Malé a Commezzadura.

Invece a gennaio tra Valsugana, Vallagarina, Vallarsa e altopiano di Brentonico si sono verificati sette eventi di predazione su bestiame domestico all’aperto, a carico di ovicaprini in quattro casi, e di asini nei rimanenti tre casi).

Due casi di predazione hanno inoltre interessato cani domestici: nel primo episodio, il 15 gennaio sette lupi hanno ucciso e parzialmente consumato un giovane setter a Folgaria; nel secondo, il 29 gennaio dei lupi hanno ucciso e consumato un cane da pastore a Brentonico. Anche in gennaio alcuni lupi sono stati investiti e uccisi: il primo, investito da un treno a Serravalle all’Adige il 3 gennaio; il secondo, investito da un autoveicolo a Loppio il 21 gennaio; il terzo, investito a Lagolo il 29 gennaio.

LINCE – Dopo le segnalazioni del 8 dicembre e del 7 gennaio scorsi, il maschio B132, unico esemplare di lince sicuramente presente in Trentino, il 23 febbraio è stato fototrappolato a Tiarno di Sopra dal personale forestale della Stazione forestale di Ledro.

SCIACALLO DORATO – Nessuna ulteriore novità rispetto a quella del 29 gennaio quando il canide è stato immortalato nella località Montagnaga di Pinè.