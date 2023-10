Autunno nei musei, siti archeologici e castelli del Trentino

sabato, 21 ottobre 2023

Caldes (Trento) – Sono numerose le iniziative che i castelli, i siti archeologici e i musei che fanno parte della rete provinciale propongono per questo autunno, spettacoli, laboratori, attività, mostre, installazioni, attività scientifiche, giochi e caccia al tesoro, per scoprire lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, la Villa Romana di Orfeo, il Museo Retico di Sanzeno, il Museo delle Palafitte di Fiavé, i castelli del Buonconsiglio, Beseno, Thun, Caldes e Stenico, Museo etnografico trentino San Michele, Museo dell’Aeronautica Caproni, Le Gallerie, MUSE, Museo Geologico delle Dolomiti, Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Mart, Casa Depero e Galleria Civica.

E domenica 5 novembre secondo appuntamento con l’iniziativa domenicalmuseo, promossa dal Ministero della Cultura: nei musei e nei castelli del Trentino si entra gratis.

Archeologia

Per gli appassionati di archeologia e gli interessati alla storia più antica del Trentino sabato 28 e domenica 29 ottobre sono gli ultimi due giorni di apertura del Museo delle Palafitte di Fiavé (dalle ore 13 alle 18) e del Museo Retico di Sanzeno (dalle ore 14 alle 18). Domenica 29 ottobre, alle ore 14.30, al Museo delle Palafitte di Fiavé si conclude la rassegna “Autunno in palafitta” con il laboratorio “Argilla, ma che bel materiale!”, un’attività per famiglie per scoprire le storie nascoste degli oggetti in ceramica esposti nelle vetrine del museo.

Le proposte autunnali proseguono nella Tridentum romana con lo spettacolo comico per famiglie “Nick and the Pollo” di e con Nicola Sordo, in programma sabato 28 ottobre alle ore 15.30 alla Villa romana di Orfeo, a Trento, in via Rosmini, con ingresso gratuito.

Domenica 5 novembre, prima domenica del mese, sarà gratuito l’ingresso alla Villa romana di Orfeo e allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, sotto piazza Cesare Battisti, che ospita le mostre “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke” e “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani”. Il sito propone inoltre, alle ore 15, la visita guidata gratuita “Dal S.A.S.S. alla Villa romana di Orfeo”, un viaggio a ritroso nel tempo nella città di duemila anni fa.

METS-Museo etnografico trentino San Michele

Si inaugura giovedì 26 ottobre alle 18 la mostra “Stagioni. Vita e lavoro in un territorio alpino” organizzata dal METS-Museo etnografico trentino San Michele nell’ambito della XXIV° edizione della bitm – Le giornate del turismo montano. La rassegna sarà allestita a Trento a Palazzo Roccabruna e sarà visitabile fino al 30 novembre. Narra la vita quotidiana nel succedersi delle stagioni di un Trentino rurale ormai quasi completamente scomparso. È un percorso per immagini integrato con alcuni oggetti significativi della cultura materiale tradizionale provenienti dalle collezioni del METS-Museo etnografico trentino San Michele. Suggestioni di un tempo che scorre lento e di un’esistenza sempre alla ricerca del difficile equilibrio imposto dalle limitate risorse naturali della montagna.

Il METS-Museo etnografico trentino San Michele in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, Sezione Musica popolare, organizzano per venerdì 27 e sabato 28 ottobre il convegno “Musica popolare in Trentino Alto Adige/Sudtirol: passato, presente e futuro” ad honorem Prof. Dr. Walter Deutsch, in occasione dei suoi cent’anni (23 aprile 2023). Walter Deutsch è considerato uno dei più significativi conoscitori della musica popolare, gli specialisti che interverranno al convegno illustreranno la sua figura e la sua opera e faranno il punto sullo stato della musica popolare nelle due province autonome. Il METS è aperto con orario 10-18, chiuso il lunedì non festivo, il 1° novembre, il 25 dicembre, il 1° gennaio

MUSE – Museo delle Scienze

Al MUSE – Museo delle Scienze, il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, l’iniziativa MUSE All Nighter offre una possibilità inedita al pubblico adulto: trascorrere un’intera notte al museo in compagnia di attività scientifiche dal sapore horror. Piante e funghi velenosi, visita alle collezioni segrete, licantropia, creature mostruose, intrugli, pozioni e altre proposte, per divertirsi con la scienza fino a notte fonda.

Venerdì 3 e sabato 4 novembre, invece, spazio a M’ammalia Day, le giornate dedicate ai mammiferi che quest’anno sono dedicate al tema della convivenza. In programma, science show, gioco di gruppo, caccia al tesoro interattiva, corner e laboratori per bambine/i per scoprire le specie più affascinanti e discusse del nostro pianeta. Due giornate ricche di attività per riflettere sulla coesistenza con gli altri mammiferi.

Aperti anche il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro e il Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, dove in corso la mostra “L’ombra dell’Unicorno. Il rinoceronte tra passato, presente e futuro”, che ha come protagonista Toby, grande esemplare di rinoceronte bianco meridionale vissuto al Parco Natura Viva di Bussolengo fino all’età di 54 anni, che offre lo spunto per parlare di questi animali, imponenti e all’apparenza invincibili ma anche fragili, minacciati dal mercato nero per il loro corno.

Museo storico

Per le Gallerie, accanto alla mostra “Alps: comprendere la montagna”, è stata recentemente inaugurata “Autostrada del Brennero: architetture e paesaggi” che indaga l’autostrada A22 come complessa opera di ingegneria, architettura e paesaggio.

Al Caproni è aperta la mostra “Il dominio dell’aria”, un racconto che illumina le origini, gli sviluppi e l’evoluzione (militare, civile e sportiva) dei velivoli prodotti dall’ingegner Gianni Caproni tra Grande Guerra e primo dopoguerra.

Sia Le Gallerie che il Museo Caproni sono aperti il 1° novembre dalle 10 alle 18.

MART

Le giornate a cavallo del ponte di Ognissanti offrono più di un’occasione per visitare il Mart e le sue mostre.

Domenica 29 ottobre sarà la prima delle quattro domeniche dedicate alle famiglie, nell’ambito del programma W la domenica! Le giornate per le famiglie al Mart. La giornata è scandita da un ricco programma di attività ideato per coinvolgere pubblici diversi e di tutte le età: laboratori per teen-ager, visite guidate per adolescenti e adulti, viste animate per bambini dai 2 ai 6 anni, percorsi per persone sorde, workshop accessibili ai ciechi, spettacoli teatrali a cura del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.

Le mostre

Mart: dal 26 ottobre sarà aperta “L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone collezionista”; si tratta di un viaggio vertiginoso attraverso più di 400 opere provenienti da una delle maggiori collezioni del mondo ed eccezionalmente riunite al Mart. Una raccolta unica che affianca i grandi maestri del Novecento, come Giacomo Balla, Pablo Picasso, Lucio Fontana, Andy Warhol, a capolavori dell’arte antica, dall’archeologia romana ai fondi oro del XIV secolo, passando per i lavori di Iacopino del Conte, Sofonisba Anguissola, Bernardo Strozzi, Anton Raphael Mengs, Francesco Hayez. Fino al 5 novembre è inoltre possibile visitare la grande mostra dedicata all’amicizia tra Leonor Fini e Fabrizio Clerici e le monografiche dedicate a Stefano Di Stasio, Aurelio Bulzatti e Mario Reviglione.

Casa Depero: a Rovereto il museo ideato da Depero è recentemente stato riallestito e presenta due nuovi focus tematici, il primo dedicato ai giocattoli futuristi di Lino Sgaravatti, che dialoga con l’immaginario di Fortunato Depero attraverso una serie di fotografie mai esposta; il secondo dedicato al rapporto di Depero con il suo Trentino e le montagne. Galleria Civica: a Trento ultimo mese per visitare “Domus contemporanea” che documenta l’attività di un’ampia e articolata selezione di autori e autrici italiani, moderni e contemporanei.

Castelli

Domenica 22 ottobre, in occasione del finissage delle due mostre allestite al Castello del Buonconsiglio “I volti della sapienza. Dosso e Battista Dossi nella biblioteca di Bernardo Cles” e “Sergio Perdomi (1887-1935) Il fotografo della Venezia Tridentina” l’ingresso al maniero e alle mostre sarà gratuito. Inoltre alle 11 è prevista una vista guidata a pagamento (3 euro) e alle 15 si potrà partecipare all’attività per famiglia “Il Sapientino” un gioco familiare che mette alla prova grandi e piccini in un percorso di sapienza: quiz, enigmi e prove varie (tariffa: 8,00 a nucleo familiare). A Castel Caldes prosegue la mostra monografica dedicata a Bartolomeo Bezzi, mentre a Castel Stenico la mostra “Incontri in Giappone. Le fotografie di Felice Beato e le raccolte di Giuseppe Grazioli”.