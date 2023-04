Autonomia e Grandi carnivori: grande partecipazione alla serata del PATT a Malè

sabato, 22 aprile 2023

Malè (Trento) – Grande pubblico a Malè (Trento) all’incontro del PATT su Autonomia e Grandi carnivori.

La sala delle assemblee della Comunità di valle era strapiena, a dimostrazione di quanto sia apprezzato l’impegno della Sezione, che ha ripreso con entusiasmo l’attività grazie a un folto numero di iscritti e di attivisti sul territorio.

“È un segnale incoraggiante vedere tante persone in sala quando si trattano argomenti così importanti – hanno dichiarato all’unisono i coordinatori del PATT della Val di Sole, Laura Ricci, Massimo Baggia, Mario Delpero e Andrea Daprà – perché si percepisce la voglia di conoscere e di confrontarsi da parte del territorio. Il PATT della Val di Sole sta affrontando con grande serietà i temi d’attualità, come la gestione dei grandi carnivori. Al contempo il PATT è vigile e attento al dibattito avviato a livello nazionale dal processo legislativo sulla cosiddetta “autonomia differenziata”, per fare in modo che questa diventi un’opportunità anche per le speciali”.

La serata, moderata da Franco Panizza già Vicepresidente del gruppo per le Autonomie del Senato, si è aperta, dopo il minuto di silenzio in memoria di Andrea Papi, con due interventi di assoluto rilievo che hanno toccato molti aspetti dell’autonomia del Trentino.

Matteo Migazzi, nuovo membro della Commissione dei Dodici, e l’esperto di autonomie Mauro Marcantoni hanno parlato della nostra Specialità spiegando le radici storiche e i risultati che nei decenni ha raggiunto il Trentino grazie all’Autonomia e di come si possa utilizzarla per gestire al meglio il territorio.

Con l’intervento dell’Assessore regionale e Capogruppo provinciale Lorenzo Ossanna si è invece affrontato un tema, purtroppo di grande attualità, quello della gestione degli orsi e dei lupi, diventato centrale nel dibattito pubblico anche alla luce della drammatica aggressione accaduta a Caldes e che ha portato alla morte del giovane Andrea Papi. Lorenzo Ossanna ha illustrato nei dettagli il disegno di legge che ha depositato in Consiglio per creare una piattaforma di gestione dei grandi carnivori pericolosi o in soprannumero, attraverso un piano di controllo e di contingentamento, che rispetti, in ogni caso, il progetto di ripopolamento dell’orso. Con l’obiettivo primario di garantire la vivibilità e la sicurezza delle comunità e delle attività economiche in montagna.

All’interno del dibattito, i sindaci di Dimaro Andrea Lazzeroni e di Mezzana Giacomo Redolfi hanno riportato la preoccupazione delle proprie comunità per quanto avvenuto e le iniziative che vengono portate avanti collegialmente a livello istituzionale dalle Amministrazioni comunali.

A portare i saluti conclusivi è stata la vicesegretaria del PATT Roberta Bergamo, presente all’incontro assieme al vicepresidente Lorenzo Conci.