Atletica leggera: i migliori atleti del Csi in gara a Cles

domenica, 10 settembre 2023

Cles (Trento) – I migliori atleti del Csi (Centro Sportivo Italiano) in gara allo stadio di Cles (Trento), nel 25esimo dei Campionati italiano di atletica leggera.

Ben 1691 atleti in gara nella diverse discipline e mille finalisti Under 14, provenienti da dieci regioni, le più rappresentate oltre al Trentino, Lombardia e Veneto e ben 115 società sportive e 33 comitati territoriali. E oggi – nella giornata conclusiva – le premiazioni degli atleti e dei team. “E’ la festa dell’atletica leggera del Csi- raccontano gli organizzatori – qui a Cles sono presenti atleti provenienti da dieci regioni”.

Il 25esimo Campionato italiano di atletica leggera ha il patrocinio del Comune di Cles e della collaborazione di Val di Non e Val di Sole ed è uno dei più partecipati eventi sportivi a livello giovanile con gare nelle diverse discipline e per classi d’età. L’ultimo atto, prima delle premiazioni finale, è in calendario oggi con la svedese giovanile (Ragazzi/e – Cadetti/e) e la 4×400 assoluta (da Allievi/e a Veterani/e).

di Ch. P.