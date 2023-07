Appuntamento con la bellezza, sfilata ed elezione di Miss Sarnonico

sabato, 22 luglio 2023

Sarnonico (Trento) – Domani – domenica 23 luglio – si riconferma per il 20esimo anno, nell’accogliente località di Sarnonico, nel cuore della Val di Non, il consueto ed immancabile appuntamento con la bellezza e con l’elezione di Miss Sarnonico, evento molto apprezzato sia dai valligiani che dai numerosi turisti presenti in zona in estate.

La sfilata delle Miss, avrà luogo presso gli impianti sportivi di Sarnonico a partire dalle 21, grazie alla collaborazione del Comune di Sarnonico e della Pro loco e di numerosi sponsor locali, e vedrà sfilare molte ragazze, tra i 17 e i 30 anni, tutte residenti in Trentino Alto Adige, pronte a mettersi in gioco per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali regionali.

La serata, curata nella regia da Sonia Leonardi, si aprirà con la frizzante sigla, per poi proseguire con la sfilata in abito da sera e il consueto passaggio davanti alla giuria in body istituzionale.

Non mancheranno i momenti di gioco con i più piccoli, che sicuramente con la loro simpatia ed spontaneità, sapranno strappare sorrisi ed applausi al pubblico.

Durante la serata le ragazze, curate nel look dalla professionalità dello staff del Salone Elisabetta di Cles e del Salone Michela Style di Dimaro Folgarida per il marchio Framesi, nuovo marchio entrato nella famiglia di Miss Italia.

Le ragazze potranno vivere un’altra esperienza unica, ovvero quella di sfilare per la stilista Ivana Penasa della Sartoria Rivablanca che ha realizzato per la serata una serie di outfit meravigliosi, in occasione dei suoi 30 anni di attività.

Miss Sarnonico, oltre alla corona Miluna vincerà numerosi premi offerti dai vari sponsor tra cui un gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria De Rubens di Malè ed assieme alle altre 5 fortunate ragazze qualificate della serata, staccheranno il biglietto per le finali regionali, che si terranno a partire dall’8 agosto a Fiera di Primiero.

Madrina della serata sarà Francesca Stenghel di Pergine Valsugana, 19 anni, eletta Miss Rocchetta Trentino Alto Adige a Brunico, lo scorso anno ed arrivata poi alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: martedì 25 luglio Canazei al Teatro Gran Tobià, sabato 29 luglio a Cortina sulla strada del vino (Bolzano) Piazza San Martino, domenica 30 luglio a Pinzolo in Piazza Carera e domenica 6 agosto a Spormaggiore in Piazza della Chiesa.

La prima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà l’8 agosto a Fiera di Primiero segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente in Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della Regione in tutta Italia.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite fino a metà agosto per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com 0461.239111