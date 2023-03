Andalo, la Cr Adamello-Giudicarie-Valsabbia-Paganella vince la Slipegada 2023

lunedì, 13 marzo 2023

Andalo (Trento) – Quarantesima Slipegada: successo della Cr Adamello-Giudicarie-Valsabbia-Paganella. Oltre mille in gara alla due giorni ambientata sulle nevi di Andalo che ha segnato il ritorno della Slipegada dopo tre anni di assenza. Soddisfatto il comitato organizzatore guidato dal presidente Paolo Baldessarini.

“Fattore campo” confermato alla 40esima Slipegada, la due giorni di sport invernali ambientata ad Andalo lo scorso fine settimana che ha visto confrontarsi chi, nella quotidianità, con ruoli e funzioni differenti opera nel credito cooperativo e negli organismi collegati.

Nella classifica a squadre (più importante di altre perché valorizza al meglio lo spirito cooperativo) il Trofeo assegnato al vincitore assoluto è stato conquistato da Cassa Rurale Adamello-Giudicarie-Valsabbia-Paganella che, complessivamente, ha messo in saccoccia 8.096 punti.

Il podio è stato completato da Cassa Centrale Banca che ha messo al collo la medaglia di argento, e Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana che ha chiuso al terzo posto. Quarto e quinto posto, rispettivamente, per Cassa di Trento e Val di Fiemme Cassa Rurale. Sesta piazza per Cassa Rurale Dolomiti (sede a Moena). Settimo posto per Assicura che ha preceduto Federazione Trentina della Cooperazione.

Al nono posto della classifica ha concluso Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto. A completare la top ten è stata Allitude, la software house del credito cooperativo. “Il risultato è importante per ogni singola Cassa Rurale perché è il frutto dell’impegno delle molte e dei molti concorrenti che si sono presentati al cancelletto di partenza delle prove di sci alpino, sci alpinismo e ciaspole. Un motivo di ulteriore soddisfazioni appartiene ai commenti molto positivi espressi dai partecipanti giovani, al debutto in questa manifestazione – osserva Paolo Baldessarini, presidente del comitato organizzatore – A noi preme sottolineare l’importanza dell’evento non solo da un punto di vista strettamente agonistico/sportivo. Questo perché la Slipegada chiama a raccolta le molte e i molti professionisti del credito cooperativo che si sono ritrovati per vivere e condividere due giorni di sport caratterizzati da un clima di amicizia e di serenità. A questo proposito mi è piaciuto quanto detto da Monia Bonenti, la presidente della Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella: ci avete donato due giornate indimenticabili che ci hanno permesso di vivere e sentire il senso e la forza dello stare insieme“.

Archiviata l’edizione conclusa domenica scorsa “ora ci attende un po’ di meritato riposo per recuperare le energie – conclude Baldessarini – Poi inizieremo a pensare alla prossima edizione. Non sappiamo dove ma sappiamo che, alcune Casse Rurali, sono intenzionati a candidarsi per ospitare la prossima edizione. Vista la difficoltà incontrata quest’anno che non ci ha permesso di confermare per intero il programma di gara e, purtroppo, ci ha obbligati ad annullare la gara di sci di fondo per l’impossibilità di approntare un anello che garantisse condizioni ottimali di gara alle centinaia di partecipanti, con molta probabilità anticiperemo l’effettuazione della nostra tre giorni. L’edizione 2024 potrebbe essere calendarizzata entro la fine di gennaio per evitare problemi di innevamento e non solo. Tornando all’edizione dello scorso week end, molto apprezzata è stata la premiazione del sabato sera. Tutti gli enti erano presenti e questo è stato bellissimo. Insomma, quarantesima edizione archiviata con un risultato positivo, per merito delle tante colleghe e dei tanti colleghi che hanno partecipato con entusiasmo”.