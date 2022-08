Andalo: Isabel Vincenzi eletta Miss Cinema Trentino Alto Adige

mercoledì, 10 agosto 2022

Andalo – Presso il Palacongressi di Andalo, grazie alla organizzazione di Andalo Vacanze, si è svolta la seconda finale Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia.

Andalo Vacanze ospita la manifestazione da oltre 18 anni e l’affluenza di pubblico alla serata non ha mai deluso le aspettative, infatti, anche in questa edizione sono state superate le 1000 presenze tra turisti e residenti.

Le 23 ragazze, presentate dalla consueta classe ed eleganza di Sonia Leonardi, hanno sfilato in passerella per contendersi il titolo di Miss Cinema Trentino Alto Adige.

Presente una selezionata e qualificata giuria, presieduta da Daniele Rigotti il quale è stato affiancato da: Marika Perli, Denis Pauli, Mirko Bottamedi, Claudia Donini, Beatrice Bottamedi, Nicole Andreolli e Angelo Panzeri.

La vincitrice, Miss Cinema Trentino Alto Adige, è stata la diciottenne solare e frizzante Isabel Vincenzi, incoronata dal sindaco di Andalo Alberto Perli, l’assessore regionale Lorenzo Ossanna, Marika Perli e Daniele Rigotti.

Nata a Barcellona, risiede in Val di Non a Coredo (Trento), Isabel è una studentessa al liceo scientifico, pratica equitazione a livello agonistico e le piace tenersi in forma andando in palestra. Ha una grande passione per la moda e la sua grinta ha sicuramente colpito non solo la giuria ma anche il pubblico che fin da subito ha tifato per lei.

La vincitrice della serata accederà direttamente alle prefinali nazionali dal 15 al 18 settembre, ed assieme alla già qualificata Michelle De Pinto eletta a Fiera di Primiero e alle altre 7 prefinaliste del Trentino Alto Adige formeranno la squadra delle 200 ragazze provenienti da tutta Italia che si contendono la corona di Miss Italia 2022.

Durante la serata sì è voluto dare spazio anche il kilometro zero con la presentazione delle creazioni moda fatte a mano dalla stilista, maestra artigiana, Ivana Penasa della sartoria Rivablanca di Cles. Abiti raffinati ed eleganti che hanno entusiasmato il pubblico.

Una vera e propria opportunità per le ragazze di vivere una esperienza in passerella come delle vere indossatrici, interpretando con grande personalità i meravigliosi abiti della stilista.

Sono stati presentati capi di alta moda, da giorno e da sera, e vari accessori, tra cui degli originali cuscini.

Le Miss sono state attentamente curate nell’hair look dal Salone Fascino di Ravina di Rosanna Coser, che ha saputo valorizzare al meglio le ragazze.

Il prossimo imminente appuntamento sarà l’ultima selezione provinciale: il 10 agosto a Scena (Bolzano) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

La prossime date delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le finaliste provinciali saranno 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della Regione.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. Info@soleoshow.com 0461.239111.