Alpini Val di Rabbi, il 60° anniversario dei Gruppi Piazzola e San Bernardo

sabato, 16 luglio 2022

Val di Rabbi – “Voi alpini avete sempre saputo dimostrare passione e grande senso di responsabilità. Questi festeggiamenti sono un momento per ricordare un cammino importante di sessant’anni, guardando però anche ai traguardi futuri.

Desidero ringraziarvi per i messaggi che voi sapete incarnare e trasmettere, oggi ancora più importanti: messaggi di pace, solidarietà, di vicinanza alle persone più deboli e bisognose. Valori che avete sempre dimostrato anche negli anni della fase acuta della pandemia. A tutti voi esprimo quindi particolare gratitudine per i vostri atti di concreta generosità, che appare ancora più preziosa mentre vediamo che spesso gli interessi individuali prevalgono sul bene comune.”

Così il vicepresidente della giunta provinciale Mario Tonina, che oggi è intervenuto a Piazzola in Val di Rabbi alla prima giornata delle celebrazioni per il 60° anniversario di fondazione dei Gruppi alpini Piazzola e San Bernardo.

“Voglio ricordare – ha aggiunto Tonina portando il saluto dell’intera giunta provinciale – l’Adunata del 2018 a Trento. In tanti, Alpini e non, ricordano distintamente l’impegno che ha caratterizzato quelle intense giornate. Un bell’esempio che il Trentino, anche in quella occasione, ha saputo dare sul piano dell’organizzazione e della disponibilità degli alpini e di tutta la nostra comunità.”

Oggi, nel primo pomeriggio, nella frazione Piazzola di Rabbi v’è stata la sfilata con il Gruppo Strumentale di Malè, cui è seguito l’alzabandiera presso il monumento ai Caduti di Piazzola con la deposizione di una corona.

Nel corso della cerimonia ufficiale, un particolare omaggio è stato portato dai bambini al monumento ai Caduti. “Un fiore per chi non c’è più”, è stato detto. Un atto simbolico che intende rappresentare il passaggio di valori alle nuove generazioni da parte degli alpini di oggi ma anche da parte di coloro che il monumento intende ricordare.

“Grazie di cuore a questi giovani – ha detto il vicepresidente Tonina – che hanno voluto portare un fiore alle persone che non sono più tra noi e in particolare a chi ha perso la vita in guerra. Momenti come questi ci invitano a ricordare e a tenere sempre presente lo spirito di servizio delle penne nere. Il nostro impegno, come adulti, è lasciare a questi bambini un mondo quanto meno come lo abbiamo trovato noi, ma possibilmente migliore. Nel raggiungimento di questo obiettivo, la prima responsabilità è della politica, ma il contributo degli alpini e di tutti coloro che incarnano i valori della solidarietà e del sacrificio è una componente fondamentale di questo cammino verso un futuro migliore.”

A Rabbi erano presenti, fra gli altri, i capigruppo degli alpini di Piazzola e San Bernardo Maurizio Zanon e Ciro Pedergnana, il sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini, il commissario della Comunità della Valle di Sole Guido Redolfi, l’onorevole Martina Loss, l’assessore regionale Lorenzo Ossanna, il consigliere sezionale dell’Ana Franco Carlini, autorità civili e militari e i rappresentanti delle diverse espressioni dell’associazionismo e del volontariato. Il momento di preghiera è stato celebrato da fra Paolo Bertoncello. Nei diversi interventi è stata espressa la gratitudine e la vicinanza delle istituzioni agli Alpini.

Le iniziative a Rabbi proseguiranno nella giornata di domani, a partire dalla sfilata in programma alle 9.45. Seguiranno diversi appuntamenti: dal ricordo dei Caduti di San Bernardo alla Messa, fino a momenti conviviali, musicali e di intrattenimento.