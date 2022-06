Alcol e droga, controlli e sanzioni dei carabinieri in Val di Non

domenica, 12 giugno 2022

Cles – Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio effettuati nel comune di Predaia dai Carabinieri della Compagnia di Cles, a margine di eventi organizzati in occasione della chiusura dell’anno scolastico e svoltisi dal pomeriggio di venerdì scorso e fino alla nottata del giorno successivo, in particolare nella località Le Plaze sul Lago di Santa Giustina, sono stati sanzionati 7 giovani, di cui 2 maggiorenni per aver ceduto alcolici a ragazzi minori di anni 18, e 5 minorenni per aver assunto superalcolici in luoghi pubblici, in violazione di specifica Legge provinciale.

Centinaia i ragazzi attratti dall’evento e provenienti da tutta la Val di Non ed anche da altre valli; fondamentale è stata la presenza dei Carabinieri, che hanno fatto in modo che i festeggiamenti proseguissero senza incidenti, vista soprattutto la presenza di tanti minorenni.

Nel corso del servizio un giovane segnalato all’Autorità Amministrativa poiché sorpreso con una modica quantità di stupefacente detenuta per uso personale.

Inoltre, nel contesto, è stata ritirata la patente di guida a un uomo sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, accertato con l’etilometro in dotazione all’Aliquota Radiomobile. Per lui è scattata la denuncia.