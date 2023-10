Al Dolomiti di Sarnonico la gara Gadget golf trophy: i vincitori

lunedì, 23 ottobre 2023

Sarnonico ( Trento) – Al Dolomiti golf club si è svolta la gara denominata Gadget golf trophy, con una settantina circa i giocatori che hanno partecipato al torneo, in una giornata leggermente nuvolosa, con temperature miti intorno ai 15 gradi. Il campo era umido, ma ben tagliato e mantenuto.

La formula di gara era composta da due categorie Stableford, con finale nazionale.

I vincitori

1° Senior Mario Pirone 38 pt

1° Lady Nadia Zadra 35 pt

2° Netto 2a cat. Alessandro Bonanno 38 pt

2° Netto 1a cat. Renzo Colombini 36 pt

1° Netto 2a cat. Paolo Lucianer 40 pt

1° Netto 1a cat. Gabriele Purin 36 pt (nella foto alla premiazione)

1° Lordo Lukas Holzner 34 pt

I vincitori di categoria e il 1° Lordo sono qualificati alla finale al Golf Chervò San Vigilio che si terrà il 10 Novembre 2023 per i qualificati di 1° cat. e il 17 Novembre 2023 per i qualificati di 2° cat. (istruzioni indicate sul premio di giornata). Al termine della gara è avvenuta la consueta premiazione dei vincitori con ricchi premi.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 25 ottobre Hotel Bristol Buja Challenge (21esima ultima tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Domenica 29 ottobre Interclub G.C. Dolomiti contro G.C. Folgaria (aperto a tutti)