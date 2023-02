Agenda 2030, a Cles si parla di salute e benessere

venerdì, 24 febbraio 2023

Cles (Trento) – Per Agenda 2030 a Cles (Trento) si parla di salute e benessere. L’obiettivo 3, “Salute e benessere”, sarà l’argomento trattato – nei mesi di marzo e aprile – nell’ambito di “Cles per Agenda 2030”. Il percorso di approfondimento e sensibilizzazione del capoluogo noneso, premiato anche a livello nazionale col “Cresco award città sostenibili”, giunge dunque a una sua nuova tappa. Agenda 2030 comprende una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”. Finora a Cles si sono già affrontati gli obiettivi 15 “Vita sulla terra”, 5 “Parità di genere”, 10 “Ridurre le disuguaglianze”, 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”, 4 “Istruzione di qualità”, 6 “Acqua pulita e servizi igienico sanitari” e 14 “Vita sott’acqua”.

Anche in questo nuovo bimestre ci saranno dunque eventi, selezioni di libri, mostre, laboratori, dibattiti e spettacoli. Si parlerà di stili di vita, ci saranno appuntamenti per diverse fasce di età, ma ci saranno occasioni anche per lo sport, la meditazione e l’alimentazione: insomma un approccio alla salute e al benessere davvero ampio.

L’assessora all’area della cultura e della formazione, Simona Malfatti, spiega: “Cles x l’Agenda 2030 è un progetto che ha sempre puntato al coinvolgimento delle associazioni, delle scuole, delle realtà economiche operanti sul territorio e più in generale delle cittadine e dei cittadini di Cles con un occhio di riguardo alle famiglie e alle nuove generazioni. L’ampio coinvolgimento ci ha permesso in un anno e mezzo di far conoscere e condividere gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Onu ha fissato nell’Agenda 2030, ma anche di provare a declinare i macro-obiettivi in linee di indirizzo specifiche e azioni concrete ben radicate nel nostro territorio.

Nella preparazione delle attività relative all’obiettivo 3 “Salute e benessere” il coinvolgimento è stato ancora più grande e abbiamo lavorato con oltre 40 partner tra enti pubblici, associazioni sportive, culturali e di promozione sociale, aziende, professionisti. Dal confronto con queste realtà è nato un programma ricchissimo di eventi, un programma davvero imperdibile”.

1 – 31 MARZO Biblioteca di Cles RITRATTI DI FLORA TRENTINA – Mostra di disegno botanico a cura di Donatella Marchetti. Un ricco repertorio di fiori e piante dei nostri boschi per incantare gli occhi di chi guarda e valorizzare una tecnica artistica molto particolare, che richiede una profondissima abilità manuale e una delicata sensibilità di osservazione.

VENERDÌ 3 MARZO ore 17 Palazzo Assessorile di Cles CHI BEN COMINCIA… – Conferenza a cura di numerosi esperti per porre le basi fin da piccoli per una vita sana e felice. Intervengono pediatra, psicologa, nutrizionista, tecnico ortopedico, psicologa del benessere e insegnante di yoga per bambini. Per bambine e bambini: laboratorio creativo (3-6 anni) e yoga (6+, portare materassino) su iscrizione.

SABATO 4, 11, 18, 25 MARZO E 1 APRILE ore 9 – 11 Biblioteca di Cles CORSO DI DISEGNO BOTANICO – Cinque incontri con l’illustratrice Donatella Marchetti per scoprire le potenzialità del disegno botanico come forma di curiosità, attenta osservazione, meditazione e rispetto per i tempi della natura. Dai 18 anni, anche per principianti. Iscrizioni in biblioteca.

SABATO 4 MARZO ore 17 Auditorium del Polo scolastico L’APPRENDISTA STREGONE – Un’atmosfera ricca di suggestioni, evocate dalle sonorità del quintetto di fiati dell’Orchestra Haydn e dall’arte spettacolare del teatro di marionette di Luciano Gottardi. Concerto spettacolo per famiglie. Ingresso € 5

MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 14 Biblioteca di Cles STORIE TRA LE MANI – Impronte indelebili Segni e racconti di donne che hanno aperto la strada per un futuro diverso. A cura del gruppo Sulle tracce della filosofia del Liceo Russell di Cles. I lavori saranno esposti in biblioteca dall’8 al 28 marzo.

MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 20.30 Palazzo Assessorile SALUTE DONNA – Una conferenza per riscoprire il benessere e la salute femminile. Intervengono medici dell’Azienda Sanitaria e professionisti del settore. Con la collaborazione della Scuola Musicale “C. Eccher”.

VENERDÌ 10 MARZO ore 20.30 Sala Borghesi Bertolla di Cles RIDARE LA VITA – Cortometraggi e storie di vita di trapiantati d’organo accompagnati dalla Coralità Clesiana. Modera Orietta Coletti. A cura dell’associazione Transplant Sport Club.

SABATO 11 MARZO ore 10.30 – 12.00 Corso Dante OPEN DAY “SANI STILI DI VITA” – Attività e stand per conoscere le associazioni e le realtà del nostro territorio attive nell’ambito della salute e del benessere per sperimentare sani stili di vita attraverso laboratori e lezioni aperte di danza, pilates, yoga (portare materassino). In caso di maltempo l’attività sarà rimandata a sabato 18/3.

MARTEDÌ 14 MARZO ore 16.30 Biblioteca di Cles GIOCHIAMO CON I COLORI DELLA NATURA – Laboratorio di disegno botanico per bambine e bambini (8+) A cura dell’illustratrice Donatella Marchetti. Iscrizioni in biblioteca.

VENERDÌ 17 MARZO ore 20.30 Sala Borghesi Bertolla di Cles PREVENZIONE E STILI DI VITA SANI PER INVESTIRE IN SALUTE – Conferenza a cura di numerosi esperti per informare, motivare e sostenere stili di vita sani: attività fisica regolare, sana alimentazione, prevenzione e cura del benessere psico-emotivo. Intervengono medici dell’Azienda Sanitaria, di Apsp S. Maria, professionisti e associazioni attive sul territorio.

VENERDÌ 24 MARZO Biblioteca di Cles LEGGIMIPRIMA – Il benessere di bambini e genitori attraverso i libri e le storie. ore 16.30 Lettura animata 3 – 7 anni ore 20.30 Incontro per genitori, insegnanti, educatori e adulti interessati. I bisogni dei bambini dentro e fuori il mondo dei libri. A cura di Irene Greco (libraia, autrice e ideatrice di Leggimiprima).

SABATO 25 MARZO ore 14.00 – 18.00 CTL di Cles OPEN DAY DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE – Workshop per conoscere i vari sport, mettersi alla prova e tenersi in forma. Per grandi e piccoli, famiglie o singoli di ogni età. Ogni sport un timbro e con 5 timbri un simpatico premio. Possibile raggiungere il CTL in passeggiata con attività lungo il percorso (partenza ore 14.00 dal Giardino di Legno – inizio di Viale Degasperi). In caso di maltempo solo attività al CTL.

MARTEDÌ 28 MARZO ore 20.30 Sala Borghesi Bertolla di Cles BENESSERE E TERZA ETÀ – Una conferenza per riscoprire il benessere e la salute nella terza età. Intervengono medici dell’azienda sanitaria, di APSP S. Maria e numerosi professionisti del settore. Nel corso della serata verrà presentato il progetto “Spazio Argento” della Comunità della Valle di Non e il progetto “Si resta sempre giovani” a cura di alcuni ragazzi volontari del Liceo Russell di Cles.

VENERDÌ 31 MARZO ore 20.30 Chiesa del Convento dei Padri Francescani LA MUSICA CREA COMUNITÀ – Una serata all’insegna della musica con: coro S. Francesco del convento di Cles, coro Monte Peller, corale Monteverdi, Libera coralità Clesiana,Recovery Grop e Scuola di Musica “C. Eccher”.

MARTEDÌ 4 APRILE ore 20.30 Palazzo Assessorile di Cles MUSICA E DSA – La musica come strategia di intervento per valorizzare risorse nascoste in presenza di Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Conferenza e presentazione di attività musicali facilitanti a cura della Scuola di Musica “C. Eccher”.

VENERDÌ 14 APRILE ore 15.00 ritrovo località Bersaglio UNA MELA AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO – Passeggiata al Frutteto Storico, visita guidata con un esperto per conoscere segreti e curiosità delle antiche varietà di mele e pere, lettura animata a tema mela e gustosa merenda targata Strada della Mela. Attività per famiglie. Iscrizioni in biblioteca entro le 17.00 del giorno precedente (€ 5 adulto – € 2 bambini sotto i 12 anni). Proposta inserita all’interno della rassegna Aprile Dolce Fiorire (www.apriledolcefiorire.com).

SABATO 15 APRILE ore 18.00 – 21.00 Sala Borghesi Bertolla di Cles LA SALUTE E GLI STILI DI VITA IN ADOLESCENZA: UNA SFIDA PER GENITORI E FIGLI – Spazio di confronto e dialogo tra genitori e figli (11+) sul tema “salute e stili di vita”. Attività comprensiva di spuntino. Iscrizioni in biblioteca.