Ad Agrialp 2023 i commercianti di macchine agricole del Trentino

venerdì, 24 novembre 2023

Trento – Agrialp, la fiera agricola alpina più importante dell’Alto Adige ha aperto i battenti ieri, giovedì 23 novembre e fino a domenica 26 novembre ospiterà anche i commercianti di macchine agricole trentini aderenti ad Acma, l’associazione del sistema Confcommercio Trentino.

Come di consueto ad Agrialp è presente l’Associazione Commercianti Macchinari Agricoli di Confcommercio Trentino aderente all’Associazione Grossisti e PMI del Trentino con un grande stand espositivo di oltre 1300 metri quadri.

“Buona parte dei nostri associati – spiega il presidente dell’Associazione Grossisti e PMI Mauro Bonvicin – è interessata a presidiare le manifestazioni fieristiche. Per l’Associazione Commercianti Macchinari Agricoli organizziamo la partecipazione ad eventi di settore quali Agrialp e la Mostra mercato dell’agricoltura a Cles, e siamo anche organizzatori di Agriacma: la più grande fiera trentina dedicata ai macchinari agricoli. Stiamo inoltre pianificando, per un gruppo di grossisti di materiali edili, alcune visite a fiere internazionali per comprendere al meglio l’evoluzione ed il trend del comparto. Un altro obiettivo altrettanto importante è supportare i produttori al processo di internazionalizzazione, ed in molti casi la partecipazione a fiere internazionali è ancora la miglior vetrina per promuovere le eccellenze del nostro territorio“.

“Le fiere di macchinari agricoli – commenta Roberto Odorizzi, presidente di Acma Trentino – sono da sempre il principale momento di incontro degli addetti ai lavori del nostro comparto. Durante questi eventi il nostro obiettivo principale è presentare agli agricoltori le novità del settore, con un focus particolare sulla sicurezza e sul basso impatto ambientale dei nuovi mezzi. È necessario inoltre ricordare che fino a fine anno, quindi ancora per un mese, è possibile sfruttare i contributi “Industria 4.0” e “Sabatini” messi a disposizione per rinnovare il parco macchine e renderlo più sicuro, consiglio quindi di approfittare di questa opportunità“.

Ecco le aziende presenti nell’area trentina:

• Agri.com Service di Mezzolombardo,

• Battistotti di Nomi,

• Canestrini Nello di Novella,

• Chini Ferruccio di Predaia,

• F.lli Tiefenthaler di Giovo,

• Galassi dr. Giacomo di Mori,

• Galassi Giuseppe e figli di Mezzocorona,

• Galassitrattori di Galassi Valerio di Cles,

• Noiromec di Borgo d’Anaunia,

• Odorizzi Ottorino e figli di Trento,

• Pigarelli Andrea di Novella,

• Pisoni di Madruzzo,

• Pizeta di Nomi,

• Sicra Trattori di Trento