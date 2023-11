Acli trentine, assegnato il Premio Donna

giovedì, 30 novembre 2023

Trento – Sono quattro le aziende insignite del “Premio 2023 – Dalla Vigna alla Cantina la Donna è Protagonista”. Si tratta di Daniela Devigili dell’Azienda agricola Devigili di Giovo, di Giulia Pedrini della Cantina Pravis di Lasino, di Giuseppina Raffaelli di Maso Salengo di Volano e di Nadia Viola dell’Azienda agricola Viola di Mezzocorona.

L’evento rientra nell’ambito del più ampio progetto “Donne e Lavoro” per il quale si svolge ogni anno questo Premio sostenuto e voluto dal Coordinamento Donne Acli Trentine e dalla Arcidiocesi di Trento. L’evento è realizzato con la collaborazione della FAP, Acli Terra, dell’ufficio sVOLta, progettazione sociale creato da Non Profit Network – CSV Trentino Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Fondazione Caritro.

Per realizzarlo, anche quest’anno è stata attivata la collaborazione con esperti del settore, il Consorzio Tutela Vini del Trentino, l’associazione Donne del Vino del Trentino Alto Adige e la Fondazione Edmund Mach.

Le domande di candidatura al bando sono state 23 dimostrando il forte legame che unisce il Premio alla cultura d’impresa al femminile.

Di seguito l’elenco delle aziende partecipanti:

N.

Candidata

Azienda

Località

1

Baldessari Silvia

Az. Agricola Cenci

Castelnuovo

2

Balter Clementina

Az.Agr.Balter

Rovereto

3

Devigili Daniela

Az. Agr. Devigili

Giovo

4

Dolecki Benedetta

Az.Agricola Benedict

Aldeno

5

Donati Elisabetta

Az. Agr. Donati

Mezzocorona

6

Endrici Lisa Maria

Endrizzi srl

San Michele A.

7

Gorga Emilia

Gorga Emilia

Folaso di Isera

8

Letrari Lucia

Soc. Agric. Letrari

Rovereto

9

Marangoni Maria

Borgo dei Posseri

Ala

10

Nardin Maddalena

Villa Corniole

Giovo

11

Pedrini Giulia

Az. Agric. Pravis

Lasino

12

Pellegrini Linda

Villa Corniole

Giovo

13

Pellegrini Sabina

Villa Corniole

Giovo

14

Raffaelli Guiseppina

Maso Salengo

Volano

15

Simonini Egizia

Az.Agricola Simonini

Ala

16

Skomina Alessia

Skomina Alessia

Mori

17

Stelzer Alessandra

Maso Martis

Martignano

18

Stelzer Maddalena

Maso Martis

Martignano

19

Togn Martina

Maso Poli

Lavis

20

Togn Romina

Gaierhof

Roverè della Luna

21

Togn Valentina

Maso Poli

Lavis

22

Viola Nadia

Az. Agricola Viola

Mezzocorona

23

Visentini Ilaria

Az. Agricola Visentini

Grumo

Le quattro premiate, oltre al premio di 2.000 euro ciascuna, hanno ricevuto da parte di PensPlan Centrum spa (presente l’Amministratore delegato Matteo Migazzi) un contributo di 400 euro per aprire o integrare un piano di previdenza complementare a sostegno della loro futura pensione.

Anche quest’anno è stato aggiunto un riconoscimento di partecipazione, proposto dalla Fondazione Edmund Mach, che è stato conferito alla più giovane viticoltrice che ha partecipato a questo premio: Alessia Skomina, 23 anni, titolare dell’omonima azienda di Mori.

L’evento della premiazione è stata anche un’occasione di confronto, condivisione e conoscenza di buone pratiche.

“Questo premio – ha affermato la responsabile del Coordinamento Donne delle Acli trentine Donatella Lucian – vuole essere un riconoscimento per dare concretezza al ruolo della donna nel mondo del lavoro e dell’impresa”.

Secondo il presidente delle Acli trentine Luca Oliver il settore femminile ha dato un notevole contributo alla crescita della consapevolezza relativo al cambiamento del modello di sviluppo.

Eleonora Angelini, coordinatrice della serata, ha ricordato come il processo di emancipazione della donna nel mondo del lavoro e delle professioni sia ancora lungo se consideriamo che nel nostro paese le donne lavoratrici sono solo il 42% e che le donne imprenditrici, nello specifico della realtà trentina, sono solo il 18% della categoria.