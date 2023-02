A Pasqua torna la Snow Week nella Skiarea Campiglio-Dolomiti di Brenta

venerdì, 24 febbraio 2023

Marilleva – 4 giorni e 3 notti di neve e musica nel comprensorio più grande del Trentino-Alto Adige, la Skiarea Campiglio-Dolomiti di Brenta, con i suoi 156 km di piste e di puro piacere.

Ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia si ritroveranno in un villaggio di residence interamente riservato all’evento e direttamente sulle piste di Marilleva 1400 con programma di musica ed eventi non stop. Dj set in quota, après-ski, street art, indoboard e per la prima volta a SnowWeek Red Bull Hammers with Homies, la famosa competizione che coinvolge svariate crew di appassionati snowboarder sia all’Ursus SnowPark che alla partenza impianti.

Un super evento live con uno special guest che porterà nella Skiarea Campiglio uno spettacolo imperdibile. Per tutti i partecipanti, inoltre, prezzi convenzionati su alloggio, skipass, scuola e noleggio sci e snowboard incluso tutto il programma di eventi e party.

Snow Week 2023 | 7 – 10 aprile | Marilleva 1400 (TN) | Skiarea Campiglio