A malga di Sfruz e Smarano la festa della Madonnina del Roén

martedì, 27 giugno 2023

Sfruz (Trento) – A malga di Sfruz e Smarano, si è svolta con grande successo la tradizionale festa della Madonnina del Roén, organizzata con cura e dedizione dal Gruppo Alpini di Smarano e Sfruz. Quest’anno è stato celebrato un anniversario molto significativo, i 30 anni dalla costruzione della suggestiva chiesetta situata a monte della malga e quasi in vetta al monte Roén.

L’importante ricorrenza ha riunito le Penne Nere dei due paesi dell‘altipiano della Predaia, nonostante le differenze amministrative (Smarano è frazione di Predaia, mentre Sfruz è un Comune autonomo), dimostrando ancora una volta l’unità e la coesione che caratterizzano il movimento alpino. La festa è stata l’occasione ideale per rafforzare i legami tra le due comunità.

La giornata è iniziata alle 11.30 con una commovente Messa celebrata dal parroco maltese don Raimondo Marieca, che ha reso ancora più intenso il momento di fede e devozione alla Madonnina del Roén. Successivamente, tutti i partecipanti si sono riuniti per gustare un autentico rancio alpino presso la Malga, deliziandosi con i sapori tradizionali della montagna.

Nel pomeriggio, la festa è proseguita con un’emozionante escursione alla cima del Roén, regalando ai presenti panorami mozzafiato e momenti di pura contemplazione della bellezza della natura che ci circonda.

Il capogruppo Stefano Schwarz e il Vicecapogruppo Luigi Ossanna hanno accompagnato l’Assessore regionale Lorenzo Ossanna e il Sindaco di Sfruz Andrea Biasi in un sopraluogo sul luogo in cui sarà installato un punto panoramico (su un terreno di competenza del Comune di Sfruz), che consentirà a tutti di ammirare le montagne circostanti a 360 gradi e scoprire i loro nomi. Questo progetto ambizioso è stato promosso dal Gruppo Alpini di Smarano – Sfruz e verrà realizzato nei prossimi mesi.

“Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla festa della Madonnina del Roén, – affermano il Capogruppo Stefano Schwarz e il Vicecapogruppo Luigi Ossanna – rendendo l’evento un successo indimenticabile. Un ringraziamento speciale va al nostro Gruppo Alpini di Smarano e Sfruz per l’organizzazione impeccabile e il loro impegno costante nel preservare le tradizioni alpine e promuovere la valorizzazione del nostro territorio. Condividiamo la gioia e la gratitudine per i 30 anni di storia della chiesetta del Roén e rinnoviamo l’impegno a preservare e tramandare le nostre radici culturali alle future generazioni”.