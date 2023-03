A Folgarida Marilleva il Vertical Winter Tour

venerdì, 10 marzo 2023

Folgarida Marilleva (Trento) – Nona e ultima tappa 11 e 12 marzo a Folgarida Marilleva (Trento) del Vertical Winter Tour, evento itinerante, giunto alla quattordicesima edizione, che ha toccato nove località sciistiche italiane per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve.

Dopo il grande successo della tappa inaugurale di Cervinia, di quella di San Martino di Castrozza, di Andalo, Alleghe, Canazei, Prato Nevoso, Aprica e Pila, è il momento – prima volta in assoluto- di Folgarida Marilleva (Trento) con un format di successo che ha raggiunto quota 26 edizioni (14 invernali, 11 estive e una “Urban” in primavera!) e che fa divertire e rilassare decine di migliaia di persone sulle piste da sci di tutta Italia.

Il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva, con i suoi 25 impianti di risalita e le sue 36 piste da sci, offre divertimento sulla neve in un autentico paradiso per gli amanti dello sci alpino e dello snowboard-free-style. L’ampia scelta di strutture ricettive che in molti casi si affacciano direttamente sulle piste, consente al cliente di individuare la soluzione migliore per trascorrere la propria vacanza sulla neve.

Sport, Music and Fun è anche nel 2022-2023 il filo conduttore dell’evento, un format in grado di intrattenere un pubblico molto vasto, dai ragazzi agli adulti, con un bellissimo villaggio sulla neve di 900 mq ad ingresso totalmente libero e gratuito (orario 9-16:30) e tantissime attività da svolgere dalla mattina al pomeriggio inoltrato.

Il media partner sarà ancora una volta Radio Deejay, che in ogni tappa porterà i propri Talent sul palco del Villaggio e che a Folgarida-Marilleva vedrà la partecipazione di Vic (domenica 12 marzo dalle 15): lavora a Radio Deejay dal 1999, dove ha iniziato a collaborare come programmatore musicale e poi, nel 2000, come commentatore della prima storica edizione del Grande Fratello. Attualmente è in onda su Radio Deejay con Buonasera Deejay in diretta da lunedì a venerdì e con La Bomba il sabato alle 9. Ha condotto cinque edizioni di “Giù in 60 secondi – adrenalina ad alta quota” su Italia Uno.

A riscaldare gli ospiti tutti i giorni dalle 15 alle 16:30 ci penserà la cioccolata calda di Vanini, premium brand di ICAM Cioccolato, azienda lecchese fondata nel 1946 e oggi leader nella produzione di cioccolato. Sempre presso lo stand Vanini, inoltre, sarà possibile partecipare ad un divertente quiz a premi all’insegna della sostenibilità – fattore identitario per ICAM, che si impegna a rispettare i cicli naturali della filiera e a instaurare rapporti etici con tutti i lavoratori – e degustare le mini-tavolette di cioccolato fondente monorigine peruviano Bagua. Un cacao unico, primitivo perché risalente alla cultura dei Maya, ma sorprendentemente innovativo nel profilo aromtico e nei numerosi accostamenti che conquisteranno tutti i palati, anche i più esigenti.

Ricola, partner storico del Tour, invita sciatori e non sotto il suo igloo ad assaporare la bontà delle uniche e originali caramelle con 13 erbe alpine svizzere e le gustose tisane alle erbe, sempre coltivate con metodi naturali sulle Alpi Svizzere. Sarà inoltre possibile cimentarsi in un gioco di abilità “Lancia la pallina, fai centro e scopri perché Ricola è l’Originale”, per scoprire tutta l’Originalità di Ricola.

Tra i protagonisti delle 9 tappe anche l’immancabile Amaro Lucano, l’ingrediente perfetto per ogni evento legato al divertimento. Il celebre amaro di Pisticci sarà presente all’interno dell’Area Village con uno stand personalizzato, dove gli sciatori e amanti della montagna potranno concedersi una pausa di puro relax e degustare il prodotto servito nella nuova versione perfect serve: rigorosamente ghiacciato. Tutti i visitatori potranno inoltre partecipare alle attività Lucano previste ogni giorno e vincere i gadget personalizzati messi in premio.

Ventura, protagonista dell’healthy food, sarà per la prima volta official partner del Tour, offrendo a tutta la community una selezione di mix funzionali a base di frutta secca, essiccata e cioccolato. Per fare il pieno di Bontà e Benessere sulla neve e dare energia al divertimento!

Presente per la prima volta anche Actimel, l’alleato del sistema immunitario, che con il suo shot piccolo fuori, ma forte dentro, sarà a fianco degli sciatori per aiutarli ad affrontare le sfide sulla neve sin dal primo mattino. Actimel avrà uno stand personalizzato all’interno dell’area village, dove partecipando alle diverse attivita proposte, i visitatori avranno l’opportunità di vincere ogni giorno dei gadget.

Elan e Blossom Skis saranno i partner per le prove sci mentre Hyra vestirà come di consueto tutto lo staff del Vertical.

Vertical Tour vive anche sui social, con una copertura costante su Facebook e Instagram, per seguire l’evento è sufficiente utilizzare l’hashtag #verticaltour.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno eccezionale per Nissan, che ha visto il lancio di 5 nuovi modelli elettrificati, tra cui il nuovo Nissan X-Trail, l’unico SUV elettrificato 7 posti della sua categoria. Una vettura pensata per la famiglia e per l’avventura, equipaggiata con le tecnologie esclusive Nissan e-POWER ed e-4ORCE. Il Vertical Winter Tour è un’occasione straordinaria per far conoscere la nostra vettura agli amanti della montagna, che possono trovare in Nissan X-Trail il compagno di viaggio ideale.”

“Siamo davvero lieti di lanciare questa edizione nr 14 del Vertical Winter Tour – conclude Flavio Gallarato, patron e organizzatore dell’evento e CEO di Event’s Way – Si tratta del format con cui abbiamo iniziato nel 2008 e che sta per diventare, per così dire, maggiorenne. Anche quest’anno abbiamo tantissimi partner e sostenitori e ci aspettiamo presenze importanti in tutte le tappe che faremo: attendiamo tantissimi sciatori e non nel nostro Vertical Village per ristorarli, rilassarli e farli divertire!”.

Grande novità è stato l’esordio di Nissan e-POWER come title partner: e-POWER è il propulsore elettrificato brevettato da Nissan, dal funzionamento semplice e rivoluzionario. C’è un motore elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia. Il nuovo Nissan X-Trail e-POWER è scattante e silenzioso come un veicolo elettrico, ma senza ricarica alla spina. Infatti basta fare il pieno di benzina per viaggiare in elettrico per 950 chilometri. Il motore termico è molto efficiente grazie al rapporto di compressione variabile, un altro brevetto Nissan, e si accende solo quando è necessario ricaricare la batteria, garantendo così bassi consumi e basse emissioni. Sul nuovo Nissan X-Trail è disponibile anche un ulteriore brevetto Nissan, si chiama e-4ORCE ed è il sistema di trazione integrale pensato per motori elettrificati.