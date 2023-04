A Cles la 25a Mostra mercato dell’agricoltura

giovedì, 27 aprile 2023

Cles – La Mostra mercato dell’agricoltura “Maggio a Cles” torna, per la sua 25^ edizione, lunedì 1 e martedì 2 maggio al Centro per lo sport e il tempo libero: ci saranno 150 espositori, di cui oltre 120 all’aperto e gli altri nella Sala polifunzionale.

Il 2 maggio, in paese, ci sarà anche la “Fiera di Maggio” con le bancarelle di abbigliamento, scarpe e accessori: sono previsti 140 commercianti. L’inaugurazione è programmata per il giorno 1, in Sala polifunzionale, alle ore 9.30. Il sindaco di Cles, Ruggero Mucchi, ha spiegato: «Dopo la ripresa dell’anno scorso, andata già bene, quest’anno andrà ancora meglio, visto che abbiamo avuto una fortissima adesione». Quanto forte lo spiega Giulio Ferrarolli dell’ufficio comunale alle attività economiche che segue l’organizzazione: «Riempiamo l’ettaro di spazio disponibile e avremmo avuto anche qualche richiesta in più, a cui abbiamo dovuto dire di no». Il consigliere delegato all’agricoltura Fabrizio Leonardi: «L’importanza di questa fiera non è solo agricola, si riflette infatti su tutti i settori economici». Alla fiera ci saranno trattori, macchine agricole, fiori e piante; ci saranno un settore gastronomia e tanti partner quali Strada della mela e dei sapori, Associazione agriturismi e Fondazione Edmund Mach.

Roberto Odorizzi, presidente Acma (Associazione commercianti macchinari agricoli): «Siamo sempre presenti a questa Fiera e, per far capire quanto la riteniamo importante, posso dire che è l’unica del nostro calendario 2023 assieme a quella di Bolzano. Avremo a Cles la quasi totalità dei venditori trentini: qui si ottengono sempre ottimi risultati grazie anche alla perfetta organizzazione. Presenteremo novità importanti per la riduzione dei rumori, delle emissioni e del consumo di acqua; si potranno apprezzare anche le ultime soluzioni di sicurezza per i lavoratori. Si punta sulla riduzione del diserbo chimico e ci sarà grande attenzione per le possibilità di diserbo meccanico.

Il presidente della Fondazione Edmund Mach, Mirco Maria Franco Cattani, ha spiegato: «Come ormai tradizione, la Fem sarà presente a Cles. Nei due stand istituzionali ci saranno i ricercatori con le attività di miglioramento genetico del melo e gli studenti e i docenti con degustazioni di prodotti agroalimentari. Il Centro Ricerca e Innovazione metterà in mostra le nuove varietà di mele prodotte nel programma di miglioramento genetico e i ricercatori forniranno informazioni. Il materiale esposto consiste in 23 nuove selezioni derivanti dal programma di breeding e 7 varietà commerciali coltivate nei diversi ambienti vocati alla frutticoltura. Nello stand del Centro Istruzione e Formazione saranno proposte una serie di degustazioni di prodotti agroalimentari realizzati dagli studenti nei laboratori didattici della Fem: a base di carne, lattiero-caseari, vegetali, in abbinamento ai vini prodotti nella cantina didattica. In esposizione ci saranno anche i prodotti editoriali come il notiziario Terra di Mach e le pubblicazioni del Centro Trasferimento Tecnologico.

Mario Springhetti è intervenuto a nome della Strada della mela e dei sapori delle Valli di Non e Sole (il presidente Andreas Sicher era impegnato). «Siamo davvero molto attivi e se “Aprile dolce fiorire” è andata benissimo, posso dire che abbiamo in programma decine di altri appuntamenti sulle due vallate; chiuderemo l’annata agricola con Pomaria che si svolgerà proprio a Cles il 14 e 15 ottobre». Con l’occasione, Springhetti ha presentato un succo di mela realizzato con circa 40 varietà tra quelle coltivate al Frutteto storico di Cles.

Nicoletta Andreis ha portato la voce dell’Associazione agriturismo trentino, spiegando come da sempre questo settore lavori, per sua natura, in strettissima sinergia con la promozione del prodotto locale». Alla Fiera ci sarà, per la somministrazione, la Malga nuova di Coredo. Il sindaco Mucchi ha ringraziato i tre principali sostenitori della fiera: il Consorzio Melinda, Trentingrana e la Cassa rurale Val di Non Rotaliana e Giovo. Il vicesindaco e assessore alle attività produttive Diego Fondriest ha ricordato che la fiera fa parte della storia di Cles e ha spiegato che durante la due giorni un bus navetta collegherà l’abitato al Ctl: il primo maggio con partenze dal centro, il 2 con partenze dall’ospedale vista la presenza della fiera in paese. Un intervento è giunto anche da Fabrizio Pavan, presidente dell’associazione di rappresentanza dei venditori ambulanti. «Con questo tipo di manifestazioni promuoviamo il piacere dell’incontro».