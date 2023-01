Nelle notte 71 interventi dei vigili del fuoco in Trentino

domenica, 1 gennaio 2023

Trento – Anche in questa notte di San Silvestro centinaia di interventi, ben 646, dei vigili del fuoco in tutta Italia per incendi o danneggiamenti, molti dei quali hanno riguardato incendi di cassonetti e persino di autovetture parcheggiate in strada. Sono stati 71 gli interventi in Trentino-Alto Adige. Una capillarità e capacità di azione, quella dei vigili del fuoco, assolutamente encomiabili, una mobilitazione perfettamente organizzata, un vero fiore all’occhiello di tante e tante comunità della Repubblica italiana.

“Vorrei, assieme alle altre categorie di lavoratrici e di lavoratori attive a Capodanno nei servizi essenziali, rivolgere un particolare ringraziamento a Volontari, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine che non cessano mai, in qualsiasi momento, di vegliare sulla nostra sicurezza e sulla nostra incolumità e di contribuire così a rendere sempre più grande la nostra Nazione. Un lavoro preziosissimo e straordinario per tutte e tutti noi cittadini italiani, lavoro effettuato anche dedicando spesso parte del proprio tempo libero agli altri con generosità, altruismo e spirito di solidarietà, specialmente verso le persone più vulnerabili ed in difficoltà”, lo dichiara l’onorevole Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia”.