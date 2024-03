Youth Centenary Regatta-Trofeo Faccenda: trionfo di Aloisi e Berteotti

domenica, 3 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – La Youth Centenary Regatta-Trofeo Faccenda è giunta a conclusione oggi con la disputa, per Gold e Silver Fleet, delle ultime tre prove. Regate che hanno certificato la vittoria di Marco Aloisi, atleta della Fraglia Vela Riva, vero mattatore dell’evento che lo ha visto leader sin dal termine della prima giornata (© Zerogradinord Fraglia Vela Riva).

Oggi, in regime di Peler fresco e stabile, Aloisi si è limitato a difendere l’importante margine maturato nel corso delle qualificazioni, senza comunque mancare di vincere la seconda prova. Secondo, a dieci punti dal battistrada, ha chiuso Mattia Cesare Valentini (CN Marina di Carrara), mentre a completare il podio è stato Pietro Zanoni (Fraglia Vela Riva), in ritardo di venticinque punti rispetto al vincitore.

In top five hanno chiuso Quinn Klapper (MYC), che ha avuto la meglio nel testa a testa con Francesco Colotto (LNI La Spezia), quinto a due punti dal velista tedesco.

In campo femminile l’ha spuntata Vittoria Berteotti (Fraglia Vela Riva) che, dopo aver chiuso le qualifiche in seconda posizione assoluta, ha faticato più del previsto nell’ambito della Gold Fleet, scalando al tredicesimo posto senza però perdere la leadership rosa. Seconda, a sette punti e quindicesima assoluta, ha chiuso l’ungherese Nadin Verebély mentre terza è finita un’altra magiara, Abigel Nemeth, giunta diciassettesima assoluta.

La quarta edizione della Youth Centenary Regatta-Trofeo Faccenda, che ha contato sulla presenza di oltre cento velisti in rappresentanza di dieci Nazioni, si è chiusa con una partecipata cerimonia di premiazione.

Ieri, approfittando della giornata di no race, la Fraglia Vela Riva ha animato il pomeriggio dei partecipanti grazie all’estrazione a sorte di una sessantina di premi offerti dal Cantiere Navale Faccenda, incluso uno scafo completo che è stato vinto dall’austriaco Lorenz Fenkart. Una volta terminata l’esperienza del velista nella classe, la barca dovrà essere donata allo yacht club di appartenenza per essere in futuro messa a disposizione di altri giovani velisti.

Il prossimo appuntamento con i grandi eventi organizzati dalla Fraglia Vela Riva è fissato per il week end di Pasqua (27-31 marzo) quando, a confrontarsi tar le boe del sodalizio rivano, saranno i protagonisti del 42mo Meeting del Garda Optimist, evento che già conta su oltre mille iscritti.