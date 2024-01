Winter World Masters Games: gare ed eventi a Chiavenna e Madesimo

mercoledì, 17 gennaio 2024

Madesimo (Sondrio) – Winter World Masters Games Lombardia 2024, il più importante evento internazionale di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’ sta entrando nel vivo anche in Valtellina e tra i cuori pulsanti della manifestazione, spiccano Chiavenna e Madesimo, due perle montane lombarde che proprio in questi giorni ospitano le gare di due discipline del ghiaccio: la prima sede dell’hockey sul ghiaccio, mentre Madesimo del curling.

In occasione dei Winter World Masters Games Lombardia 2024, Chiavenna e Madesimo propongono un palinsesto di eventi, attività e tour per coinvolgere tutti gli atleti, allenatori, volontari e spettatori provenienti dalle diverse parti del mondo e permettere loro di scoprire la bellezza del territorio, le sue tradizioni e la cultura locale.

Chiavenna, città slow e bandiera arancione del Touring Club italiano, ha previsto una serie di interessanti attività fino a domenica 21 gennaio, per intrattenere i cittadini e gli atleti da mattina a sera.

Giovedì 18 gennaio alle ore 14 il Consorzio Turistico propone un altro tour alla scoperta della città, mentre dalle ore 17 alle ore 19 in Piazza Bertacchi ci sarà una performance live di musica, durante la quale gli atleti potranno gustare dell’ottimo vin brulé e del the.

Nella mattina del giorno successivo, venerdì 19, ci sarà l’ultimo tour gratuito per scoprire le bellezze di Chiavenna, mentre alle ore 19 l’hotel Crimea ospiterà la cena di gala, da prenotare entro oggi alle 12.

Anche il weekend sarà ricco di eventi: sabato dalle 18 alle 19.30 il Crotto Nivalis offre la possibilità di gustare vino e piatti tradizionali.



Domenica 21 gennaio, giorno in cui si concluderanno le competizioni di questa importante iniziativa multi-sportiva, alle ore 18 sono previste le premiazioni delle gare di hockey maschile: il Palaghiaccio di Chiavenna non solo ospiterà i migliori atleti della disciplina, ma accoglierà anche il campione olimpico Sergej Bubka, presidente dell’IMGA (International Masters Games Association).

Una volta concluse, sarà il momento di divertirsi con lo spettacolo sul ghiaccio delle Ice Diamonds di Chiavenna, seguite dall’esibizione canora di Malaika, giovane cantante torinese che ha partecipato con successo a Sanremo Junior, e successivamente quella del chitarrista Giulio Maceroni.

Anche Madesimo, meta rinomata tra gli appassionati di sport invernali grazie ai 40km di piste da sci, propone altrettante attività per coinvolgere tutti coloro che prendono parte alla quarta edizione di questo appuntamento internazionale.

Gli appassionati di food non rimarranno delusi: per tutta la durata della manifestazione, Madesimo propone un’ampia proposta enogastronomica con merende, aperitivi, pranzi e cene con menù speciali, permettendo così di far conoscere i sapori autentici del territorio.

In particolare, oggi, mercoledì 17 gennaio, la località propone una cena tipica in alta quota, ideale per tutti coloro che vogliono divertirsi e al contempo assaporare la gastronomica locale: il Ristoro Larici ospiterà questo appuntamento alle ore 20.30, raggiungibile con la Cabinovia Larici per un’esperienza suggestiva a 1.900 metri di altitudine.

Sabato 20 gennaio sarà il momento per lasciarsi trasportare dal rock ‘n’ roll: dalle 21, in Piazza Bertacchi si esibirà la tribute band “Night Train” che renderà omaggio ai Guns N’ Roses, una delle rock band più iconiche di tutti i tempi, non solo con la musica ma anche con costumi, luci e scenografie coinvolgenti.

Domenica 21 gennaio alle 10, invece, si terranno le finali delle gare di curling, seguite poi dalle premiazioni alle ore 12.00, a cui parteciperò anche la mascotte ufficiale dell’evento.

La giornata si concluderà con un concerto musicale della cantante Malaika e del chitarrista Giulio Maceroni.