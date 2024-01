Winter Master Games, Ponte di Legno: i risultati della Snow Run Classic e Vertical

mercoledì, 17 gennaio 2024

Ponte di Legno-Tonale – Proseguono le gare di scialpinismo dei Winter Master Games 2024 sulle nevi di Ponte di Legno-Tonale con gli atleti camuni che hanno trionfato ho conquistato un podio.

Nella Snow Run Classic successo di Benedetta Broggi che percorre i 13 km da Ponte di Legno a Corno d’Aola in 1h13’50”, seconda Maria Lucia Maraschinelli in 1h16’17”, terza Isabella Morlini 1h20’12”. Invece nella gara maschile il camuno Luca Malgarida in 1h04’10” è stato il più veloce, secondo Matteo Lora in 1h04’42”, terzo posto Simone Brunelli 1h08’16”.

Nella Vertical di 3,5km con 900m di dislivello positivo: prima Corinna Ghirardi 51’51”, seconda Benedetta Broggi in 53’01”, terzo posto per Isabella Morlini 1h00’21”. Invece nella gara maschile trionfa Aubert Jacques Grillet in 44’00”, argento per Matteo Lora in 44’44”, bronzo per Alain Bellagamba 48’17”.

Classifica Vertical femminile

1 143 GHIRARDI CORINNA F 1979 ITALIAOVER 40 F 0.51.51

2 142 BROGGI BENEDETTA F 1992 054799 ITALIAOVER 30 F 0.53.01

3 149 MORLINI ISABELLA F 1971 001941 ITALIAOVER 50 F 1.00.21

4 150 PEDRAZZINI ALESSANDRA F 1973 001555 ITALIAOVER 50 F 1.14.26

5 151 PIANTA LUCIA ANNA F 1965 003063 ITALIAOVER 50 F 1.19.13

6 145 HÉBERT CLAUDIA F 1991 4C2410B CANADAOVER 30 F 1.22.50

7 146 HEIKE STEININGER F 1963 50364 GERMANIAOVER 60 F 1.24.19

8 141 ALQUATI LAILA F 1955 004525 ITALIAOVER 60 F 1.47.54

Classifica vertical maschile

1 107 GRILLET AUBERT JACQUS M 1973 74360 FRANCIAOVER 50 M 0.44.00

2 108 LORA MATTEO M 1993 390093 ITALIAOVER 30 M 0.44.44

3 103 BELLAGAMBA ALAIN M 1963 004016 FRANCIAOVER 60 M 0.48.17

4 110 MONTEMEZZI PAOLO M 1976 004094 ITALIAOVER 40 M 0.51.52

5 101 ANGELI MICHELE M 1977 004481 ITALIAOVER 40 M 0.54.34

6 117 TORRESANI FRANCO M 1962 ITALIAOVER 60 M 0.59.14

7 106 ETIENNE FABRICE M 1969 BELGIOOVER 50 M 1.01.52

8 105 DR. BOGNÁR CSABA M 1980 MASZ247 UNGHERIAOVER 40 M 1.08.51

9 114 QUEIROS JOAO PAULO M 1966 419 PORTOGALLOOVER 50 M 1.13.44

10 115 TAGLIETTI PAOLO M 1955 001036 ITALIAOVER 60 M 1.15.53

11 121 ARVINDER SINGH M 1990 INDIAOVER 30 M 1.54.32