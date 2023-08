Wingfoil, Alessandro Josè Tomasi vince la RRD One Hour Wing Foil 2023

domenica, 27 agosto 2023

Torbole – Al Circolo Surf Torbole, nonostante il meteo sia stato favorevole un solo giorno sui due programmati, si è disputata una bella edizione della RRD One Hour Wing, manifestazione che in tre anni ha visto evolversi in modo rapido e netto le capacità tecniche dei partecipanti, sempre più giovani e sempre più abili. Le condizioni meteo nella giornata di sabato 26 agosto infatti hanno sorriso ai partecipanti, con un vento costante da sud che ha toccato punte di 17-18 nodi, creando il contesto ideale per una sfida emozionante di un’ora, tra una sponda e l’altra del lago (Conca d’oro a est e verso ponale ad ovest), riprendendo la formula della One Hour Classic di windsurf, nata negli anni ’90 e rimasta ancora attuale, divertente, originale e tra le poche gare stile maratona con un’ora di durata. Foto @Elena Giolai.

La flotta, composta da quasi 30 concorrenti provenienti da diverse parti d’Italia, ha dato vita ad una gara appassionante e spettacolare, animata per più della metà dei partecipanti dalla categoria Under-20, dimostrando quanto questa disciplina stia catturando l’interesse di giovani talenti, che nel wing foil hanno trovato praticità e divertimento.

La sfida principale prevedeva la classica formula della One Hour Classic: regata di un’ora, durante la quale i concorrenti hanno dovuto dimostrare le proprie abilità in un percorso al traverso del vento, tra una sponda e l’altra del lago, mettendo alla prova resistenza, velocità e capacità di manovra nei giri di boa.

La RRD One Hour Wing ha dimostrato che questo sport sta crescendo rapidamente e soprattutto sta attirando l’attenzione di nuove generazioni di appassionati: grazie all’entusiasmo degli atleti, all’organizzazione del Circolo Surf Torbole, al supporto di RRD e alle condizioni meteo perfette nella giornata di sabato, questa edizione è stata un successo, confermando che il wingfoiling ha un futuro brillante nel mondo degli sport acquatici.

Dal punto di vista agonistico, dopo la partenza a coniglio con il gommone, che ha attraversato la linea di partenza tra boa e barca comitato con i wingfoil che man mano sono sfilati dalla poppa, Luca Franchi (Yacht Club Italiano) ha girato i primi lati in testa, ma poco dopo è stato superato abilmente da Alessandro José Tomasi (Fraglia Vela Riva), il quale ha accumulato vantaggio fino alla fine, vincendo con distacco e merito, invertendo il risultato finale della scorsa edizione. Tomasi ha chiuso in 1h01’15” 35 lati, contro i 34 di Franchi in 1h02’43”, primo U20. Terzo assoluto Nicoló Spanu (WIndsurfing Club Cagliari), secondo Under 21; terzo di categoria Ernesto De Amicis (CCRSavoia). Prima tra le ragazze Maddalena Spanu (Windsurfing Club Cagliari), che ha compiuto 27 giri in 1h 01’50”, seguita da Sofia Trentini ed Elena Guazzaloca.

Nel pomeriggio, grazie al vento che non ha smesso di soffiare generoso, è stata la volta del Freestyle Show, dove alcuni atleti si sono esibiti in una sessione di 45 minuti in cui sono stati valutati nel loro insieme i salti e i tricks (tipologia di salto, altezza, chiusura, varietà). E’ stato spettacolare seguire le esibizioni ed emozionante vedere i bambini di 9-15 anni che con naturalezza si sono divertiti tra salti, voli e cadute: tra questi Liam Calò, Pietro Dossi, Dylan Gobber, Alessio Lulli ed Erik Scheidt, figlio d’arte dell’olimpionico e leggenda della vela Robert, che sta affiancando sempre più all’Optimist il wingfoil, disciplina che sicuramente gli compensa velocità e modernità del mezzo, fornendogli nuove abilità che saprà sfruttare nel suo proseguo in barca. L’esibizione è stata vinta da Gregorio Pugliese (Centro Surf Tre Ponti, Livorno), il più completo.

Classifica finale