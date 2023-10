Windsurf olimpico, a Torbole gli iQFoil International Games: i primi risultati

mercoledì, 11 ottobre 2023

Torbole – Iniziati a Torbole, sul Garda Trentino, con una bella giornata di sole e vento da nord sui 10-14 nodi gli iQFoil International Games, organizzati – come ultima regata della stagione 2023, dal Circolo Surf Torbole, in collaborazione con la classe olimpica internazionale iQFoil e Federazione Italiana Vela.

Considerate le condizioni meteo di questi giorni il Comitato di Regata ha deciso di anticipare la partenza anche del primo giorno di gare alle 9 di mattina, perchè le previsioni garantivano vento di una certa intensità solo con il pelér mattutino. Scelta sicuramente azzeccata dato che si sono riusciti a concludere quattro course race sia per i maschi che per le femmine, assegnando così già il primo scarto.Tra i maschi in testa il turco Onur Cavit Biriz, seguito a 7 punti dai francesi Bourgeois e Pouliquen, in parità. In gara anche il locale e portacolori del Circolo Surf Torbole Jacopo Renna, protagonista di un secondo nella quarta e ultima prova di giornata: attualmente è ottavo. Tra le donne in testa la tedesca Alisa Engelmann che ha realizzato tre vittorie e un secondo; alle sue spalle, con 3 punti di distacco, la ceka Svikova; terza la turca Uralp Palombo. Anche giovedì, come presumibilmente tutta la settimana, si regaterà la mattina con partenza alle 9.

Classifiche