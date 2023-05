Windsurf, Manolo Modena (Circolo Torbole) argento U21 all’Europeo iQFoil

sabato, 13 maggio 2023

Torbole – Buone notizie dai giovani atleti del Circolo Surf Torbole, che questa settimana sono stati impegnati ai Campionati Europei iQFoil a Patrasso, Grecia. Dopo i primi giorni con vento molto forte, le ultime due giornate sono state caratterizzate da vento leggero, che ha comunque fatto volare gli atleti del Circolo Surf Torbole, in trasferta con la federazione Italiana Vela. In particolare Manolo Modena ha conquistato l’argento continentale nella categoria under 21, dietro allo spagnolo Nacho Baltasar Summers. Primo under 21 – extra europeo – l’australiano Grae Morris, addirittura entrato in medal series (quinto) con Nicolò Renna passato nelle finali come decimo, ma ancora in piena gara per giocarsi una medaglia domenica. Foto @FIV – Martina Orsini.

A Torbole invece settimana davvero sfortunata dal punto di vista meteo in occasione della tappa di Coppa del Mondo Slalom PWA (Professional Windsurfing Association): oggi non è piovuto, ma il vento-che aveva illuso tutti a metà pomeriggio con l’entrata dell’”ora” da sud, purtroppo è calato poco dopo che gli atleti sono scesi in acqua, giusto in tempo per provare il percorso. Domenica ultima giornata con partenza ancora una volta la mattina presto, sperando che il vento da nord possa soffiare almeno per far concludere il secondo tabellone maschile e le altre prove femminili e, chissà, proseguire con altri tabelloni, se fosse generoso di intensità e durata.

Classifiche Europei iQFOil