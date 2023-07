Windsurf, la situazione agli Europei iQFoil giovanili di Torbole

mercoledì, 5 luglio 2023

Torbole – Procede spedito il Campionato Europeo iQFoil Youth & Junior, in programma a Torbole, sul Garda Trentino, fino a sabato 8 luglio con l’organizzazione di Circolo Surf Torbole, Classe Internazionale iQFoil e Federazione Italiana Vela con i suoi Ufficiali di Regata, che in questi primi tre giorni – come tutto lo staff organizzativo – hanno lavorato senza sosta, permettendo ai regatanti di avere veloci prove in successione. Foto di Elena Giolai.

Dopo le prove slalom di martedì, oggi è stata la volta del course race considerato il vento superiore ai 14 nodi; la flotta under 19 maschile è stata divisa nei due gruppi gold e silver, permettendo di vedere i migliori in campo, fianco a fianco. Nel campo di regata più a nord gli under 17 hanno finito le prove slalom, che erano rimaste indietro martedi sera proseguendo successivamente con i course race; a metà pomeriggio nel loro campo di regata c’era onda ripida e corta con vento in aumento. E’ stato spettacolare per chi guardava, impegnativo per chi ha regatato; il bilancio a metà Campionato è ricco di numero di regate, che per gli under 19 maschili al momento è di 7 course race e 5 slalom. Nonostante la gold fleet e la battaglia diretta tra i migliori atleti, mantengono incredibilmente la parità l’italiano Federico Alan Pilloni (YCCosta Smeralda – Young Azzurra) e l’australiano Harry Hubert Joyner. Due primi, un secondo un terzo e un quinto scartato, i parziali del cagliaritano, contro due primi un secondo, un terzo e un quarto dell’australiano. Insegue a soli 4 punti l’atleta del Circolo Surf Torbole Jacopo Gavioli, terzo (2-3-4-5-2). Terzo italiano, che gravita ancora in zona medal series vicino ai primi dieci Leonardo Tomasini (Circolo Surf Torbole), dodicesimo. Tra le under 19 femminili è passata al comando la norvegese Maya Gysler, mentre l’italiana Carola Colasanto segue a due punti. Terzo posto della polacca Wasiewicz. Dentro le prime dieci l’italiana Linda Oprandi, al momento nona. Per quanto riguarda i più giovani under 17 la classifica è ancora in fase di elaborazione con le ultime regate di course race e non è quindi possibile riassumere con precisione la situazione; le prime quattro sono comunque piuttosto ravvicinate con la spagnola Cardell, l’italiana Medea Falcioni, sicuramente prima delle under 15, la turca Ada Tan. Anche tra i maschi manca l’inserimento di almeno tre prove di course race: il gruppo di testa è formato dall’israeliano Rajuan, il francese Manhaval, il turco Senol, l’italiano Mattia Saoncella. L’obbiettivo di tutti è comunque rientrare nei primi dieci per giocarsi la medaglia nelle medal series, che possono rimettere in gioco tutti e dieci gli atleti-e. Ma la strada è ancora lunga perchè il programma prevede regate ancora per giovedì e venerdì, con la possiblità di fare la marathon race, che vale doppio.

Classifica