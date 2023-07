Windsurf, Italia protagonista agli Europei giovanili iQFoil: la situazione

martedì, 4 luglio 2023

Nago-Torbole – Seconda lunghissima giornata a Torbole per i Campionati Europei iQFoil organizzati dal Circolo Surf Torbole, con l’ennesimo record di iscritti per una manifestazione di windsurf giovanile. Nonostante i temporali notturni e il vento da nord durato fino a tarda mattinata, dopo pranzo il Garda Trentino ha fatto il suo dovere, presentandosi con il classico vento da sud che lentamente è salito fino a circa 14 nodi. Le flotte scese per prime in acqua sono state quelle youth under 19 maschili; per tutti si è regatato con percorso slalom nei due campi di regata predisposti, disciplina scelta in base all’intensità del vento che non è stato mai molto forte.

Il Comitato di regata FIV dalla prima partenza non ha avuto un attimo di respiro considerate le 5 prove per gli under 19, 4 per gli under 17 e 2 prove per le donne. Il vento è durato fino a sera e quindi la macchina organizzativa ben coordinata tra Circolo Surf Torbole, classe internazionale iQFoil e Comitato di regata e giuria FIV è andata avanti ininterrottamente fino a sera a suon di regate slalom sprint, della durata media di 4’, ciascuna. Dopo gli under 19 sono entrati in acqua gli under 17 e le donne, concludendo la giornata alle 8 di sera.

Cinque gli slalom disputati martedì per la categoria maschile under 19: ancora in parità al primo posto il cagliaritano Federico Alan Pilloni (YCCosta Smeralda – Young Azzurra) e l’australiano Harry Hubert Joyner, che scarta un settimo, contro lo strike di Pilloni con tutti primi, sia nei due course race di lunedì, che nei 5 slalom di oggi. Ottimo terzo l’atleta del Circolo Surf Torbole Jacopo Gavioli, ad un solo punto, anche lui sempre primo nelle proprie batterie slalom odierne. L’altro atleta del Circolo Surf Torbole Leonardo Tomasini è sceso invece in undicesima posizione, secondo degli italiani. Due gli slalom disputati dalle ragazze, per entrambe le categorie youth e junior: vertice invariato con le italiane Carola Colasanto (youth under 19-Tognazzi Marine Village) e l’anconetana Medea Falcioni, (junior under 17 e prima anche tra le under 15-Stamura Ancora) in testa. Per quanto riguarda le under 19 dietro la Colasanto segue ad un punto la norvegese Gysler e, leggermente più distaccata al terzo posto, l’israeliana Ziv. Quinta l’italiana Linda Oprandi (Windsurfing Caldaro). Quattro prove slalom anche per gli under 17 maschili, che alle 19:40 erano ancora in acqua a regatare, con la classifica ancora in aggiornamento.

CLASSIFICHE