Windsurf e Vela, le gare nell’Alto Garda

venerdì, 24 giugno 2022

Riva del Garda – Edizione record della RRD One Hour Classic, manifestazione organizzata dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con la classe AICW (Associazione Italiana Classi WIndsurf) e Federazione Italiana Vela: è dal 1989, che questa manifestazione basata su una regata di 1 ora tra due boe al traverso sta riscuotendo sempre un grandissimo successo. Quest’anno in particolare c’è la partecipazione di atleti, che rappresentano le eccellenze della specialità slalom pinna e foil, con tantissimi riders di Coppa del Mondo in gara. Oltre 100 i partecipanti, con iscrizioni a numero chiuso.

Alle 13:00 è partita la prima regata versione slalom pinna, mentre alle 15:30 la seconda “maratona” dell’ora, per tavole slalom foil, che hanno girato tra le due boe posizionate alle due estremità del Garda Trentino (a est-Conca d’Oro e ovest-Ponale).

Ed è subito record nella disciplina foil, con addirittura due bordi in più realizzati in 1 ora, a dimostrazione della grandissima evoluzione sia delle attrezzature, che degli atleti, sempre più preparati con le tavole “volanti”. E’ stato l’olandese Vonk il vero mattatore, vincendo in entrambe le discipline: la prima, slalom pinna, l’ha dominata fin dall’inizio, dimostrando grande velocità e precisione in manovra: ha realizzato 19 lati in 1 ora e 1 minuto; dietro di lui il record man e atleta del Circolo Surf Torbole Bruno Martini e terzo l’altro italiano Matteo Iachino. Ma è nel foil che Vonk ha frantumato il precedente record realizzato lo scorso anno da Bruno Martini: l’olandese ha chiuso in 1h 01’ ben 21 lati sui 19 precedenti. Lo stesso Vonk ha raggiunto come velocità massima – la seconda in assoluto – 33,24 nodi nella gara foil. Più veloce di lui come “top speed” Vrieswijk, che nell’ultimo bordo ha raggiunto i 33,59 nodi (oltre 62 Km/h).

Sabato si ripeterà il programma rispettando a seconda dell’intensità del vento la successione delle due discipline: con vento più forte parte prima la gara con tavole slalom pinna, con vento più leggero quelle foil.

47° Trofeo Optimist d’Argento a Torbole: dopo 5 prove nei primi due giorni, sabato gran finale

Iniziato sul Garda Trentino con due bellissime giornate di vento e sole il 47° Trofeo Optimist d’Argento, evento organizzato dal Circolo Vela Torbole in collaborazione con Federazione Italiana Vela, con 250 partecipanti provenienti da 13 nazioni. Due regate nel primo giorno, interrotte per un aumento repentino del vento e dell’onda, sono state disputate giovedì, mentre il programma di gare è proseguito il giorno successivo con altre tre belle regate, sempre con vento da sud. Nella categoria juniores la Fraglia Vela Riva ha fin dalle prime battute dimostrato di voler conquistare per l’ennesima volta il Trofeo assegnato alla Società con i migliori quattro juniores dato che la classifica provvisoria vede ben 4 dei suoi atleti nei primi 5. In testa con un quinto (scartato) e quattro primi Lorenzo Ghirotti, seguito da Victoria Demurtas, prima femmina (3-1-8-1-1 nella propria batteria); terzo Giovanni Bedoni, mentre si inserisce al quarto posto Leonardo Vianelo (CV La Spezia), proseguendo al quinto con Marco Dusatti, sempre della Fraglia Vela Riva. Primo straniero al settimo posto con il francese Simon Prot. Tra i più giovani cadetti è l’ungherese Gereben Barnabais leader della classifica provvisoria, seguito da un’agguerritissima Ginevra Garavaglia (CN Bardolino); terzo il ceko Hruby. Bene gli atleti del Circolo Vela Torbole, al momento al quarto, sesto e settimo posto rispettivamente con Dylan Fava, Gionata Fravezzi e Chia Davolio Marani e che potrebbero concorrere al Trofeo d’Argento cadetti (primi due di Società).

La categoria juniores, avendo disputato 5 prove, nell’ultima giornata di sabato sarà divisa in gold, silver e bronze fleet con i migliori della flotta che regateranno insieme, assicurando un finale combattuto fino all’ultimo bordo.

Classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3071/event