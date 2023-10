Volley, via alla SuperLega 2023/24: la guida a Cisterna Volley-Itas Trentino

sabato, 21 ottobre 2023

Trento – Scatta ufficialmente domenica 22 ottobre nel Lazio la ventiquattresima stagione della storia di Trentino Volley nel settore maschile. La Società gialloblù inaugurerà la sua corsa in SuperLega Credem Banca 2023/24 affrontando la trasferta di Cisterna di Latina nel match valido per il primo turno di regular season. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO Dopo una preparazione pre-campionato lunghissima, durata 59 giorni (la maggior parte dei quali svolti a ranghi ridotti), i Campioni d’Italia sono pronti ad iniziare la difesa dello Scudetto vinto lo scorso 17 maggio, ripartendo da ben dieci quattordicesimi della rosa della precedente stagione ma, al tempo stesso, anche da qualche interessante novità, come il ritorno ad uno schieramento con un opposto di ruolo come Rychlicki e la possibilità di poter contare su una rosa ancora più completa e ricca di alternative, grazie anche agli innesti di Kozamernik, Acquarone e Magalini.

“Le intese cementate da tempo fra i tanti giocatori rimasti in rosa rispetto all’annata scorsa torneranno molto utili soprattutto in questa fase di avvio del campionato, a cui arriviamo avendo sostenuto tutti insieme solo un paio di allenamenti ed una amichevole a Verona – ha spiegato il nuovo allenatore Fabio Soli – . Il calendario mi ha riservato l’esordio sulla panchina di Trentino Volley proprio nel palazzetto in cui ho lavorato negli ultimi due anni; sarà quindi un’occasione speciale per me, ma la circostanza non deve spostare l’attenzione rispetto ad un impegno tosto, tenendo conto che Cisterna ha potuto lavorare con quasi tutti gli effettivi del proprio roster per buona parte della preparazione. Servirà subito una prestazione maiuscola e la capacità di calarsi immediatamente nel clima infuocato di un campionato molto competitivo”.

Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo del giovane centrale altoatesino Berger (influenzato, non prenderà parte alla trasferta), ma potrà contare su tutti gli altri tredici elementi dell’organico, compresi i sei giocatori reduci dall’estate in Nazionale. Quella di domenica per Trentino Volley sarà la 997^ partita della sua storia riferita alla squadra maschile, la 541^ esterna, in cui ha trovato in ben 331 casi la vittoria.

DEBUTTO IN TRASFERTA PER LA NONA VOLTA Nella sua ormai ultraventennale storia, alla squadra maschile di Trentino Volley è successo raramente di disputare la gara valevole per la prima giornata di regular season lontano dal proprio impianto di gioco: quella a Cisterna di Latina di domenica 22 ottobre sarà infatti solo la nona volta su ventiquattro occasioni. Il bilancio riferito ai debutti esterni è di perfetta parità, tenendo conto che in quattro circostanze è arrivato il successo: a Ravenna il 27 ottobre 2013 e 20 ottobre 2019 (doppio 0-3), a Monza il 28 ottobre 2015 per 3-1 e a Padova il 27 settembre 2020, sempre in quattro set. Nelle altre quattro occasioni era giunta la sconfitta: il 15 ottobre 2000 a Parma (0-3 – prima gara assoluta della storia gialloblù), il 30 settembre 2001 a Treviso (1-3), il 20 settembre 2003 a Latina (0-3 – unico esordio precedente in terra laziale) e il 30 settembre 2007 a Cuneo (0-3).

BUONA LA PRIMA IN SEDICI OCCASIONI Il debutto in campionato ha regalato un sorriso alla squadra maschile di Trentino Volley in sedici occasioni sulle precedenti ventitré; oltre alle quattro vittorie esterne già menzionate, vanno infatti aggiunti anche dodici successi casalinghi. L’ultimo, lo scorso 2 ottobre 2022 contro Siena alla BLM Group Arena di Trento (ora “ilT quotidiano Arena”). Una squadra pontina è stata avversaria di Trentino Volley nel turno inaugurale di campionato anche nella stagione 2009/10; in quel caso si giocò a Trento e la formazione gialloblù superò l’Andreoli Latina per 3-1 (27 settembre 2009).

GLI AVVERSARI Con il match di domenica Cisterna inizia il suo nuovo corso; durante l’estate non sono cambiati solo numerosi effettivi della rosa e l’allenatore (lo spagnolo Guillermo Falasca, reduce dalla vittoria della Challenge Cup con il Narbonne), ma di fatto anche l’assetto societario, col passaggio dei diritti dalla Top Volley al nuovo Club denominato Cisterna Volley. Il centrale Rossi e lo schiacciatore turco Bayram rappresentano gli elementi di continuità di una squadra che potrà contare su quattro giocatori che hanno partecipato, da protagonisti, al recente Europeo: oltre allo stesso Bayram, vi hanno preso parte anche i serbi Peric Nedeljković (schiacciatore e centrale) e lo spagnolo Ramon (martello). Stranieri entrambi gli opposti: il francese Faure e l’austriaco Czerwinski; la quota di italiani è ben rappresentata dal regista Saitta, dal libero Piccinelli (da Perugia) e dal posto 3 Mazzone (ex di turno: a Trento fra 2015 il 2017 con 72 presenze). Gli ultimi due test match della preparazione hanno offerto buone indicazioni ai laziali, andati a segno sette giorni fa per 3-1 su Padova e poi sconfitti con lo stesso punteggio dal Panathinaikos nel corso del quadrangolare di Gubbio.

I PRECEDENTI Cisterna (già Latina) è il sesto Club affrontato da Trentino Volley il maggior numero di volte in match ufficiali nella sua storia riferita al settore maschile: in tutto quarantacinque. Solo Civitanova (95), Modena (82), Piacenza (73), Perugia (51) e Cuneo (47) ne possono vantare di più. Il bilancio sorride al Club di via Trener per 35-10, ma i pontini hanno vinto gli ultimi due precedenti casalinghi: per 3-0 il 20 marzo 2022 (gara conclusiva della regular season 2021/22) e per 3-2 il 15 gennaio di quest’anno solare, al termine di oltre due ore e quaranta di sfida, in cui Michieletto (27) e Bayram (16) avevano recitato un ruolo da primattori. Proprio di fronte al pubblico amico, Cisterna ha saputo trovare con maggiore frequenza il successo: sette volte in ventitré incontri ufficiali. Fra le quindici affermazioni gialloblù ottenute in campo esterno la più recente è datata primo novembre 2020 per 3-1.

GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto da Armando Simbari (primo arbitro di Milano, in Serie A dal 2007) e Vincenzo Carcione (di Roma, in Serie A dal 2014). L’ultimo precedente con Trentino Volley per Simbari risale al 7 maggio (successo casalingo per 3-0 su Civitanova in gara 3 di Finale Scudetto), mentre per Carcione ci sono solo due incroci con i gialloblù in tutta la carriera, sempre in trasferta e sempre con vittoria in tre set: il 18 dicembre 2022 a Siena ed il 5 febbraio 2023 a Taranto. Simbari non è nuovo a debutti stagionali esterni di Trentino Volley: nel precedente campionato diresse le operazioni di Verona-Trento 3-2 (8 ottobre – secondo turno ma primo match esterno di SuperLega), mentre nella stagione 2016/17 arbitrò Sora-Trento 0-3 (9 ottobre – seconda giornata ma prima gara in trasferta di SuperLega).

RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT “Volleyball Tv”; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare https://it.volleyballworld.com/volleyball-tv-it.

In televisione una sintesi della gara andrà in onda mercoledì 25 ottobre alle ore 21.50, su RTTR – media partner di Trentino Volley.