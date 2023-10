Volley: Trento a segno al tie break in rimonta all’esordio in SuperLega, Cisterna ko

domenica, 22 ottobre 2023

Cisterna di Latina – La difesa dello Scudetto vinto a metà maggio inizia con una sofferta ma meritata vittoria nel Lazio per l’Itas Trentino maschile. Questa sera i Campioni d’Italia hanno infatti violato il palazzetto dello sport di Cisterna per 3-2, cogliendo la prima vittoria della regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 su un campo che nelle ultime due stagioni era sempre stato stregato. Foto di Paola Libralato.

L’impianto pontino ha rischiato di restare nuovamente indigesto ai gialloblù che, in attesa di poter sciorinare meccanismi di gioco più oliati e una condizione di forma migliore, sono stati bravi ad attingere a tutte le energie mentali e temperamentali per ottenere due punti preziosissimi per la classifica. Dopo un avvio di gara perfetto, la squadra di Soli ha infatti subìto il ritorno veemente dei padroni di casa, guidati verso il 2-1 interno grazie all’incisività del servizio e ai numeri in attacco del trio di palla alta Faure-Ramon-Peric (62 punti in tre). Nel momento più difficile (sotto 1-4 nel quarto parziale), i tricolori hanno saputo reagire da vero gruppo, ritrovando sempre più smalto in contrattacco e a muro (fattori già decisivi nel corso del primo set) e coronando la rimonta con un 25-17 e 15-8 negli ultimi due periodi che hanno legittimato il risultato finale. Sugli scudi Michieletto (21 punti, con 2 muri, 3 ace ed il 59% a rete nonostante un leggero attacco influenzale nella notte precedente), Lavia (mvp con 18 palloni vincenti ed il 57% a rete) e Rychlicki (16), molto efficace nei tre set vinti, ma ai fini della vittoria un ruolo importante lo hanno avuto anche gli ingressi in corso d’opera del libero Pace (per Laurenzano) e della diagonale Acquarone-Nelli: una coppia che tornerà molto utile nel corso della stagione.

La cronaca della partita. L’Itas Trentino si affaccia sulla SuperLega con i gradi del campione uscente in formazione tipo: per la sua prima partita sulla panchina gialloblù l’ex di turno Fabio Soli sceglie quindi Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e il nuovo Capitano Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Cisterna Volley allenata da Guillermo Falasca risponde con Saitta al palleggio, Faure opposto, Ramon e Peric in posto 4, Mazzone e Nedeljkovic centrali, Piccinelli libero. L’avvio degli ospiti è molto convincente, soprattutto in fase di break point: Rychlicki e Michieletto picchiano in battuta ed in attacco e disegnano il primo vantaggio (5-2 e 10-6), poi ci pensa Kozamernik (attacco e ace su Ramon) ad allargare la forbice (14-8), aiutato in seguito ancora da Michieletto (altro ace, 18-11). L’ultima parte del set è quindi assolutamente semplice per l’Itas Trentino, che controlla bene le operazioni del gioco, torna ad affidarsi al suo opposto (22-14) e chiude il discorso con un grande muro di Michieletto su Faure (25-18).

Cisterna prova a cambiare ritmo in avvio del secondo set, grazie ad un servizio più incisivo ed un muro attento. Trento regge il colpo sino all’8-8, poi subisce l’acuto di Peric (muro di Rychlicki) e di Faure (8-11). Soli ricorre al primo time out della sua carriera gialloblù, ma pochi secondi dopo è costretto a chiamarne un altro, perché Mazzone va a segno in battuta e lo stesso Faure mura Michieletto (8-14). Alla ripresa, spazio per Magalini (al posto del mancino azzurro) e D’Heer e, successivamente, anche per la diagonale principale di riserva Acquarone-Nelli. I cambi non sortiscono reazioni tangibili (9-18 e 10-20), nonostante l’opposto toscano realizzi anche un ace e si renda protagonista di un buon momento dalla linea dei nove metri. I pontini arrivano in fretta al punto dell’1-1 nel computo dei set grazie a Ramon e Faure (15-25).

Il terzo parziale torna sui binari dell’equilibrio (5-6, 11-11), con Cisterna che più volte prova a scappare grazie a Faure e Ramon, ma viene puntualmente ripresa dai tricolori, grazie a Michieletto e Lavia, sino al 15-15. I locali affondano il colpo (15-17) con Peric, ma i gialloblù risalgono la china e rispondono sino al 22-22. Un fallo a rete di Sbertoli consegna il vantaggio ai locali (22-23), che riescono a creare il break alla quarta palla set (26-28), approfittando di un malinteso in alzata fra lo stesso regista e il suo compagno di Nazionale Lavia.

Con le spalle al muro, l’Itas Trentino prova a reagire nel quarto set, iniziato ancora in affanno (1-4). Soli getta nella mischia Pace al posto di Laurenzano, ma sono Michieletto e Rychlicki (con attacco e battuta) a far segnare la reazione gialloblù: 14-11 e 17-12. Sbertoli e Podrascanin abbassano la saracinesca su Peric e per Cisterna è notte fonda (20-13). Il tie break arriva sul 25-17 con due punti del neoentrato Nelli.

Il quinto set è tutto di marca ospite nella prima metà (5-3 e 7-3), con Kozamernik che punge al servizio. Cisterna prova a risalire la china con Ramon (10-8), ma poi si arrende definitivamente (12-8 e 15-8).

“Ci aspettavamo delle difficoltà per questo primo impegno ed effettivamente sono arrivate, ma sono contento per come la squadra abbia saputo affrontarle e superarle – ha spiegato al termine della gara il nuovo allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – . Col contributo di tutti siamo usciti da un momento complicato e credo che questa sia stata una bella opportunità per capire come il gruppo sia forte, coeso e stia nascendo con ottimi presupposti. La fatica che abbiamo fatto nell’esprimere il nostro gioco è anche merito della prova di Cisterna; questo campo storicamente è sempre stato molto ostico per Trento e per tale motivo credo che questa sia proprio una bella vittoria”.

L’Itas Trentino rientrerà già nella notte a Trento e a partire da martedì mattina inizierà a preparare il prossimo incontro di SuperLega, in calendario per sabato 28 ottobre alle ore 20.30 alla ilT quotidiano Arena contro la Gioiella Prisma Taranto: prevendita biglietti già attive.

Di seguito il tabellino della gara della prima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 giocata questa sera al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina.

Cisterna Volley-Itas Trentino 2-3

(18-25, 25-15, 28-26, 17-25, 8-15)

CISTERNA VOLLEY: Ramon 21, Mazzone 6, Faure 22, Peric 19, Nedeljkovic 5, Saitta, Piccinelli (L); Czerwinski, Bayram. N.e. De Santis, Finauri, Rossi. All. Guillermo Falasca.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 18, Podrascanin 4, Michieletto 21, Rychlicki 16, Kozamernik 9, Laurenzano (L); Magalini 1, D’Heer, Nelli 6, Acquarone. N.e. Cavuto. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Simbari di Milano e Carcione di Roma.

DURATA SET: 25’, 25’, 36’, 25’, 21; tot 2h e 12’.

NOTE: 2.196 spettatori. Cisterna Volley: 8 muri, 10 ace, 18 errori in battuta, 8 errori azione, 41% in attacco, 29% (19%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 7 ace, 16 errori in battuta, 4 errori azione, 52% in attacco, 37% (19%) in ricezione. Mvp Lavia.