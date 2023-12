Volley, SuperLega: Trento supera 3-0 Cisterna

sabato, 30 dicembre 2023

Trento – Il 2023 riserva all’Itas Trentino maschile un’ulteriore soddisfazione; dopo l’indimenticabile vittoria del quinto scudetto della sua storia ed il fresco titolo di Campione d’inverno, che non vinceva dal dicembre 2014, la formazione gialloblù questa sera ha infatti ottenuto anche il successo su Cisterna Volley, inaugurando nel miglior modo possibile il girone di ritorno di regular season SuperLega Credem Banca 2023/24. Foto di Marco Trabalza.

Il 3-0 con cui i Campioni d’Italia hanno regolato i pontini nel dodicesimo turno assoluto di campionato, giocato oggi alla ilT quotidiano Arena, ha oltretutto permesso di conservare il primato solitario in classifica e con esso anche le tre lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Perugia. Rispetto alla sfida di Padova giocata nella serata di Santo Stefano, la formazione di Soli ha ritrovato qualità e ritmo in tutti i fondamentali, riuscendo a gestire bene la contesa in ogni singolo parziale. Cisterna ha provato nella prima metà di ognuno di essi a reggere il livello trentino soprattutto grazie agli spunti dell’opposto Faure (20 punti) fra attacco e servizio, ma nella seconda parte ha sempre dovuto cedere il passo, travolta dall’incisività a rete di Michieletto (17 punti col 70%), Rychlicki (mvp con il 77% in attacco, due ace un muro), Lavia (11) e, nel finale, anche di Magalini, che ha messo la sua firma sul risultato grazie ad un positivo ingresso proprio al posto di Alessandro (preso di mira in ricezione dall’opposto francese dei pontini).

La cronaca della partita. L’Itas Trentino si ripropone sul mondoflex tricolore della ilT quotidiano Arena in formazione tipo: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Cisterna Volley risponde con Baranowicz palleggio, Faure opposto, Ramon e Peric in banda, Rossi e Nedeljkovic centrali, Piccinelli libero. L’avvio è nel segno dell’equilibrio; bisogna infatti attendere un muro di Rychlicki sul 10-9 interno per vedere il primo tentativo di fuga, con lo stesso opposto che qualche istante dopo realizza anche l’ace vale il +3 (13-10). Michieletto affonda il colpo in attacco, costringendo gli ospiti a rifugiarsi in un time out sul 14-10, ma alla ripresa Trento non concede nulla, difendendo il vantaggio sino al 21-17, prima di incrementarlo ulteriormente con una battuta vincente di Alessandro e poi con un paio di pipe davvero molto belle dello stesso mancino (25-19).

Più problematico, almeno in apertura, il secondo set, che Cisterna inizia a spron battuto con il servizio (2-4 e 6-9), consigliando Soli di spendere un time out. Alla ripresa ci pensa Sbertoli con la stessa arma (la battuta) a disegnare la parità, poi è Lavia sempre dai nove metri a costruire il primo vantaggio del parziale (12-10). Nella parte centrale è Michieletto in attacco a scavare la differenza (17-13, due contrattacchi a segno), poi l’Itas Trentino gestisce ancora una volta bene lo spunto del suo numero 5 (23-20) per chiudere senza sussulti anche questa frazione (25-20).

Nel terzo set è sempre il servizio a regolare le rispettive fasi di break point (5-3 e 7-7); Faure azzecca una rotazione pesantissima dalla linea dei nove metri con quattro ace in cinque battute consecutive che spingono avanti gli ospiti sul 7-11. I due time out quasi consecutivi spesi da Soli sortiscono la reazione desiderata, perché Trento si rianima con Rychlicki e Sbertoli (muro e attacco) per l’11-12. La parità arriva a quota 14, poi i gialloblù mettono la freccia con Lavia e si distendono anche grazie a Magalini (20-18), che ha anche il merito di chiudere la partita in pipe (25-20), ben smarcato da Sbertoli.

“Questa è una squadra che ha molto talento e delle potenzialità di altissimo livello da mettere sul piatto – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – . Trovo che sia un peccato dimenticarlo dopo aver subito qualche punto in serie. Stasera ce lo siamo ricordati con molta più continuità rispetto alla partita di Padova, contro una squadra che dal secondo set in poi è riuscita a metterci in seria difficoltà in battuta ma, nonostante la sofferenza, siamo riusciti ad usare le nostre armi per arrivare al risultato che volevamo. Durante il terzo set Cisterna ha fatto una buona partita però, credo che in queste situazioni abbiamo tutto il necessario per fare ancora meglio degli avversari”.

I Campioni d’Italia torneranno in campo alla ilT quotidiano Arena già domenica sera per l’ultimo allenamento in sala pesi del 2023; alle porte, infatti, c’è già la gara unica dei quarti di finale di Del Monte® Coppa Italia 2024, da giocare mercoledì 3 gennaio alle ore 20.30 in casa con Verona. In regular season invece l’impegno più vicino è in calendario per domenica 7 a Taranto (ore 17 – quattordicesimo turno di regular season).

Di seguito il tabellino dell’incontro della dodicesima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 giocato questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento.

Itas Trentino-Cisterna Volley 3-0

(25-19, 25-20, 25-20)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Lavia 11, Kozamernik 6, Michieletto 17, Rychlicki 13, Podrascanin 5, Laurenzano (L); Magalini 3. N.e. Nelli, D’Heer, Cavuto, Pace, Berger. All. Fabio Soli.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz, Ramon 8, Rossi 5, Faure 20, Peric 4, Nedeljkovic 6, Piccinelli (L); Bayram, Giani, De Santis, Mazzone. N.e. Czerwinski, Finauri. All. Guillermo Falasca

ARBITRI: Cavalieri di Lamezia Terme e Puecher di Rubano (Padova).

DURATA SET: 24’, 27’, 27’; tot 1h e 18’.

NOTE: 2.944 spettatori, per un incasso di 29.724 euro. Itas Trentino: 6 muri, 7 ace, 11 errori in battuta, 3 errori azione, 62% in attacco, 48% (%35) in ricezione. Cisterna Volley: 2 muri, 7 ace, 12 errori in battuta, errori azione, 45% in attacco, 40% (13%) in ricezione. Mvp Rychlicki.