Volley, SuperLega: Trento passa anche a Piacenza

domenica, 27 febbraio 2022

Piacenza – Nel weekend che precede la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2022 di Bologna, l’Itas Trentino ottiene una beneaugurante vittoria nel primo (di almeno due) match da giocare in Emilia nei prossimi sette giorni, espugnando il PalaBanca di Piacenza. Questa sera la formazione gialloblù ha infatti imposto il 3-1 ai padroni di casa della Gas Sales Piacenza, assicurandosi il big match del ventitreesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca.

Il risultato conferma la recente tradizione favorevole nell’impianto dei biancorossi, che contro Trento in casa non vincono dal 17 novembre 2016, ed offre in dote tre punti preziosissimi per duello che porta al terzo posto finale in classifica, ingaggiato nelle ultime settimane con Modena.

Per spingere i canarini a meno sei, anche grazie alla battuta d’arresto accusata sabato sera dalla stessa Leo Shoes PerkinElmer in casa con Cisterna, la formazione trentina ha dovuto soffrire solo nel primo set, perso allo sprint anche per merito dei padroni di casa. Registrata la ricezione e l’attacco, Kaziyski e compagni nei parziali successivi sono diventati assoluti padroni del campo, lavorando benissimo anche con muro e battuta nella fase di break point, senza lasciare più scampo agli avversari, travolti dalla determinazione di Lavia (best scorer ed mvp al rientro, con 22 punti, il 62% in attacco, un block e una battuta punto) e Michieletto (19), eccezionale sia a muro (2) sia in battuta (5).

La cronaca della partita. Lorenzetti recupera sia Lavia, sia Podrascanin, che vengono schierati nello starting six rispettivamente in diagonale a Sbertoli e Lisinac; completano lo schieramento iniziale Kaziyski e Michieletto in posto 4 e Zenger libero. Piacenza, ancora senza Lagumdzija, risponde con Brizard al palleggio, Stern opposto, Russell e Recine in banda, Cester e Holt al centro, Scanferla libero. L’impatto migliore lo hanno i padroni di casa, che approfittano di due errori al centro dei gialloblù per scappare subito sul 3-6. Pochi secondi dopo Holt si infortuna alla caviglia e deve lasciare il campo (dentro al suo posto Caneschi); Trento ne approfitta per rifarsi subito sotto (8-9) con l’ace di Kaziyski e poi successivamente per operare il sorpasso grazie a due conclusioni out di Stern e una pipe di Kaziyski (12-11, time out Bernardi). Alla ripresa Piacenza mostra più efficacia in fase di break point e, dopo essere passata a condurre con Russell (17-18), aumenta il proprio vantaggio con Recine (18-20). E’ lo strappo decisivo, perché poi la Gas Sales Bluenergy non concede più nulla agli avversari e chiude il primo set sul 23-25 con un attacco di Stern.

La reazione gialloblù si materializza nelle prime battute del secondo parziale, in cui Kaziyski e Lavia fanno subito la differenza (3-1, 6-3 e 9-4) picchiando fortissimo a rete e dalla linea dei nove metri. In campo c’è D’Heer al posto di Podrascanin, ma è sempre Matey a fare la differenza e a garantire il +8 (13-5). Brizard, con due ace consecutivi, prova a far rialzare la testa ai suoi (14-8), ma è solo un attimo di sbandamento trentino, perché poi l’Itas Trentino non concede nulla e chiude velocemente il set, già sul 25-15 con l’ultimo punto realizzato dal neoentrato Cavuto.

Il copione non cambia in avvio di terzo periodo, con Trento che scappa via veloce ancora grazie al proprio capitano, ben spalleggiato da Lavia e Michieletto (4-2 e 8-4). Il vantaggio aumenta progressivamente (10-5, 14-7 e 18-16) e Piacenza solo nel finale riesce a rialzare la testa, ma è troppo tardi perché Lisinac difende il vantaggio a suon di primi tempi vincenti (22-15 e 25-17).

Il monologo gialloblù prosegue anche nel quarto set, subito ben indirizzato dalla squadra di Lorenzetti anche grazie ai tanti errori dei padroni di casa (6-3 e 9-4). Nella parte centrale del periodo ci pensa Michieletto a fare la differenza, con quattro ace quasi consecutivi che portano Trento al +11 (17-6). Il match e i tre punti sono in cassaforte; l’Itas Trentino ci mette pochi minuti per chiudere definitivamente la partita, già sul 25-14.

“Abbiamo iniziato con il freno a mano tirato, commettendo troppe imprecisioni, poi siamo stati bravi ad invertire la tendenza e a giocare una pallavolo pratica ma forse non bellissima – ha commentato al termine della partita l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – Senza fare cose egregie, siamo però cresciuti in tutti i fondamentali ed in particolare in battuta. Il terzo posto? E’ stato un weekend positivo da questo punto di vista ma non deve diventare una ossessione, anche perché comunque nei quarti di finale dei Play Off troveremo una grande avversaria”.

L’Itas Trentino rientrerà già stasera a Trento e, a partire da martedì, dopo un giorno di riposo, inizierà a preparare il prossimo appuntamento di campionato, in programma mercoledì 2 marzo alla BLM Group Arena contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (recupero del quindicesimo turno di regular season). Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30; diretta Radio Dolomiti e Volleyball World Tv.

Di seguito il tabellino dell’incontro della ventitreesima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2021/22 giocato questa sera al PalaBanca di Piacenza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 1-3

(25-23, 15-25, 17-25, 14-25)

GAS SALES BLUENERGY: Recine 5, Cester 6, Stern 12, Russell 13, Holt 1, Brizard 4, Scanferla (L); Antonov, Rossard, Caneschi 8, Pujol. N.e. Lagumdzija, Catania, Tondo. All. Lorenzo Bernardi.

ITAS TRENTINO: Sbertoli, Kaziyski 13, Lisinac 6, Lavia 22, Michieletto 19, Podrascanin 1, Zenger (L); D’Heer 2, Cavuto 1, Sperotto. N.e. Pinali e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso) e Cappello di Sortino (Siracusa).

DURATA SET: 27’, 26’, 24’, 21’; tot. 1h e 38’.

NOTE: 1.320 spettatori, incasso di 15.859 euro. Gas Sales Bluenergy: 3 muri, 3 ace, 18 errori in battuta, 16 errori azione, 37% in attacco, 44% (26%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri, 7 ace, 16 errori in battuta, 5 errori azione, 51% in attacco, 43% (19%) in ricezione. Mvp Lavia.