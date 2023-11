Volley, Superlega: Trento in vetta col 3-1 rifilato a Milano

giovedì, 16 novembre 2023

Milano – L’Itas Trentino ingrana la quinta e supera anche l’esame Milano. Questa sera sul campo dell’Allianz la formazione Campione d’Italia ha infatti conservato la propria imbattibilità in regular season SuperLega Credem Banca 2023/24, “assicurandosi” i tre punti in palio nel turno infrasettimanale di campionato, il quinto assoluto, grazie al 3-1 finale. Foto di Marco Trabalza.

Successo pieno pesante, ma meritato, che proietta i gialloblù ancora più in alto in classifica ma che vale tanto anche dal punto di vista della mentalità. Nella prima parte del match i padroni di casa hanno infatti messo a dura prova la resistenza della squadra di Soli, che è riuscita vincere il parziale d’apertura grazie ad un’accelerazione finale e poi ha perso il successivo, trafitta dall’attacco e dalla battuta meneghina. Sull’1-1 il trio di palla alta trentino Michieletto-Lavia-Rychlicki (56 punti in tre) ha preso in mano definitivamente le redini dell’incontro, regolando gli avversari a suon di attacchi vincenti (67% nel terzo set, 65% nel quarto). In particolare, Alessandro è stato l’elemento che ha scavato la differenza, non solo a rete (59%), ma anche a muro ed al servizio, ben spalleggiato dai due compagni di reparto, cresciuti a dismisura alla distanza. Milano non ha più retto il ritmo ospite, lasciando progressivamente sempre più spazio alla capolista, eccellente in regia con Sbertoli e molto efficace pure in seconda linea grazie alla buona alternanza fra i due liberi Laurenzano-Pace, proposta dall’allenatore dalla seconda parte della partita in poi.

La cronaca del match. Gli starting six non riservano sorprese; l’Itas Trentino si presenta ancora una volta al completo all’appuntamento con Soli che schiera Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto martelli in posto 4, Podrascanin e Kozamernik al centro, Laurenzano libero. L’Allianz Milano risponde con Porro in regia, in diagonale a Reggers, Ishikawa e Kaziyski schiacciatori, Piano e Loser centrali, Catania libero. L’avvio gialloblù è convincente, prima in fase di cambiopalla (5-5) e poi in quella di break point (ace di Michieletto e muro di Sbertoli su Ishikawa per l’8-6). I padroni di casa provano a riportarsi sotto (10-10) con Reggers, ma poi subiscono un nuovo passivo che passa dal contrattacco di Lavia e dall’errore a rete di Ishikawa (16-13, time out Piazza). Lo stesso giapponese, con un ace, prova a riavvicinare le due squadre (18-17), poi è Reggers a pareggiare i conti a quota 19. Allo sprint è Trento ad avere la meglio grazie ad un paio di break realizzati dei propri posto 4 azzurri, Lavia e Michieletto (25-22).

Il secondo set prosegue nel segno dell’equilibrio, con l’Allianz che scappa però via con Kaziyski e Ishikawa (entrambi a segno con un ace per il 5-7). I Campioni d’Italia riprendono gli avversari a quota 14 grazie ad un ottimo apporto di Kozamernik, ma subito dopo perdono di nuovo contatto grazie all’accelerazione di Ishikawa e alla maggiore intensità difensiva proposta dai meneghini (15-19). Trento ci crede sino al 20-23, poi deve lasciare spazio a Piano e Reggers per il 21-25 che riporta in parità le sorti del match.

La squadra di Soli riparte nel terzo set, grazie ad un Michieletto sempre molto efficace e ad un servizio chirurgico di Lavia (11-8 dopo l’iniziale 6-6). L’Allianz prova a rifarsi sotto (12-11), ma i gialloblù riescono a creare un nuovo strappo (19-15) con Michieletto assoluto protagonista, ben spalleggiato da Lavia. Il 2-1 esterno arriva già sul 25-19, con Alessandro ancora in evidenza.

I padroni di casa accusano il colpo e nel quarto parziale soffrono subito la verve gialloblù fra battuta e contrattacco. Sbertoli è molto ispirato e trascina i suoi sul 6-2, poi corretto in 8-4. Piazza avvicenda diversi effettivi nel tentativo di trovare una replica dei suoi, che con Loser al servizio risalgono sino all’11-9 (time out di Soli). Alla ripresa Trento riparte definitivamente con Rychlicki e Lavia (15-10 e 18-11) e va sul velluto sino in fondo (25-16), conseguendo i tre punti in classifica che valgono la conferma in vetta e l’imbattibilità in regular season.

“La partita ha vissuto su tre momenti ben distinti – ha spiegato al termine della gara il nuovo allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – : il primo set è stato vinto grazie ad un buon approccio, poi nel secondo parziale non abbiamo avuto la stessa intensità e siamo stati puniti nonostante un tentativo di recupero. Abbiamo accusato forse qualche timore di troppo, ma nel terzo e quarto set abbiamo messo in mostra un buon piglio ed espresso al meglio le nostre potenzialità. Dobbiamo lavorare sulla continuità del gioco e riuscire ad essere sempre sul pezzo. Possiamo crescere, acquisire ulteriore consapevolezza soprattutto in vista di un periodo come quello che abbiamo appena iniziato che sarà ricchissimo di partite”.

L’Itas Trentino rientrerà già nella notte a Trento e a partire da giovedì inizierà a preparare il prossimo appuntamento di SuperLega, in programma già domenica 19 novembre alle ore 18 alla ilT quotidiano Arena di Trento contro la Mint Vero Volley Monza (sesto turno di regular season). Prevendite biglietti già attive, anche su internet al link https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/itas-trentino-monza/224206.

Di seguito il tabellino della gara della quinta giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 giocata questa sera all’Allianz Cloud di Milano.

Allianz Milano-Itas Trentino 1-3

(22-25, 25-21, 19-25, 16-25)

ALLIANZ: Piano 4, Porro, Ishikawa 16, Loser 5, Reggers 16, Kaziyski 10, Catania(L); Zonta, Vitelli 1, Dirlic 3, Mergarejo. N.e. Innocenzi e Colombo . All. Roberto Piazza.

ITAS TRENTINO: Podrascanin 4, Sbertoli 3, Lavia 18, Kozamernik 8, Rychlicki 18, Michieletto 20, Laurenzano (L); Nelli, Acquarone, Cavuto, Pace (L), Berger. N.e. D’Heer, Magalini. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Florian di Altivole (Treviso) e Giardini di Verona.

DURATA SET: 28’, 28’, 29’, 23’; tot 1h e 48’.

NOTE: 3.136 spettatori, incasso non comunicato. Allianz: 5 muri, 3 ace, 16 errori in battuta, 8 errori azione, 49% in attacco, 41% (19%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 4 ace, 15 errori in battuta, 6 errori azione, 55% in attacco, 54% (27%) in ricezione. Mvp Michieletto.