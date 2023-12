Volley, SuperLega: Trento dominante a Civitanova Marche

domenica, 3 dicembre 2023

Civitanova Marche – L’ottimo avvio di SuperLega dell’Itas Trentino trova ulteriori conferme e prestigio all’Eurosuole Forum. Questa sera a Civitanova Marche, su un campo dove in precedenza aveva festeggiato il successo solo in tre delle ventitré precedenti partite giocate, i Campioni d’Italia hanno infatti infilato l’ottava vittoria in altrettante giornate di regular season sin qui giocate, per mano del rotondo 3-0 imposto a domicilio alla Cucine Lube nel big match del weekend. Foto di Marco Trabalza.

Il remake della Finale Scudetto dello scorso maggio ha regalato, come ci si attendeva alla vigilia, spettacolo e grande pallavolo, provenienti soprattutto dalla metà campo gialloblù, dove Michieletto (mvp e best scorer match del con 16 punti, di cui tre in battuta e un block ed il 57% in attacco) e Rychlicki (13 col 58%) sono stati assolutamente dominanti a rete, in particolar modo nella fase di break point, esaltata anche dal costante buon lavoro fra battuta e muro (fondamentali entrambi a segno sei volte). L’Itas Trentino ha dominato primo e terzo set, vinti di larga misura, ed è stata lucida anche nel finale di secondo parziale, nell’unico momento in cui gli avversari sono stati in grado di metterla in difficoltà. In questo modo la squadra di Soli ha meritatamente guadagnato l’intera posta in palio, conservando l’imbattibilità e restando in scia alla capolista Perugia, che vanta due punti ma anche una partita in più in classifica.

La cronaca del match. Gli starting six sono quelli previsti alla vigilia; l’Itas Trentino si presenta ancora una volta al completo all’appuntamento con Soli che schiera Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto martelli in posto 4, Podrascanin e Kozamernik al centro, Laurenzano libero. La Cucine Lube Civitanova replica con De Cecco in regia in diagonale a Lagumdzija, Zaytsev e Nikolov schiacciatori, Anzani e Chinenyeze centrali, Balaso libero. L’avvio è molto equilibrato; i gialloblù spingono forte col muro (2-0 e 6-4), ma i padroni di casa rispondono puntualmente con Zaytsev (8-7). L’errore di Lagumdzija a rete offre il +3 agli ospiti, costringendo Blengini a spendere un time out (11-8); alla ripresa la musica non cambia, anzi Trento aumenta il proprio ritmo, approfittando dei tanti errori avversari (13-8 e 16-10) e degli ace di Rychlicki, Michieletto e Podrascanin (18-11). La Cucine Lube prova a reagire ancora con Zaytsev, stavolta al servizio (22-16), ma poi i gialloblù non concedono più nulla e si portano sull’1-0 esterno già sul 25-17.

L’Itas Trentino riparte dalle cose buone fatte nel precedente parziale per provare a scappare via anche nel secondo set: il muro tiene bene assieme alla difesa, Michieletto mette a terra un paio di palloni difficili e la squadra di Soli vola di nuovo sul +3 (da 8-6 a 11-8). Civitanova, con Yant in campo al posto di Nikolov, fatica in attacco e Trento ha un Alessandro ispiratissimo, che disegna un nuovo affondo (17-13); non è però lo spunto decisivo, perché i cucinieri continuano comunque a spingere, specialmente col servizio e risalgono sino al 20-19, costringendo il tecnico trentino a spendere un time out. Alla ripresa, i Campioni d’Italia trovano un nuovo spunto (22-19) con Lavia e Michieletto e si portano sul 2-0 già sul 25-22.

Nella terza frazione Blengini inserisce anche Bottolo al posto di Zaytsev, ma è sempre Trento a dettare legge (7-4, 12-7) grazie ad un sistema di gioco sempre più rodato ed efficace. Rychlicki, Michieletto e Lavia non sbagliano un colpo, Laurenzano difende e l’Itas Trentino vola sul +6 (16-10), dilagando nel finale ancora per merito del suo schiacciatore mancino, alla fine giustamente premiato mvp: 21-14 e 25-16 con l’ace finale all’incrocio delle righe in posto 1.

“È stata una partita di grande sostanza da parte nostra – ha dichiarato al termine del match l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – ; fra battuta e ricezione siamo stati bravi a forzare un po’ la mano, accettando anche qualche errore in più del solito, ma trovando comunque i frutti che volevamo, agevolando cioè il nostro sistema di muro-difesa. Abbiamo avuto la giusta pazienza anche nel giocare più volte l’azione di attacco; siamo stati bravi a soffrire, tenendo sempre a distanza di sicurezza l’avversario. Il punteggio potrebbe far presupporre ad una vittoria semplice, ma in realtà non lo è stata affatto. Dobbiamo ringraziare Michieletto per la prestazione mostruosa che ha messo in atto in una situazione non semplice”.

L’Itas Trentino rientrerà già nella notte a Trento e a partire da lunedì inizierà a preparare il prossimo appuntamento di SuperLega, in programma domenica 10 dicembre alle ore 18 al PalaPanini di Modena contro la Valsa Group (nono turno di regular season).

Di seguito il tabellino della gara dell’ottava giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 giocata questa sera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 0-3

(17-25, 22-25, 16-25)

CUCINE LUBE: De Cecco 1, Zaytsev 5, Chinenyeze 6, Lagumdzija 7, Nikolov 2, Anzani 2, Balaso (L); Motzo 2, Bottolo 2, Yant 8, Diamantini, Thelle. N.e. Bisotto e Larizza. All. Gianlorenzo Blengini.

ITAS TRENTINO: Lavia 8, Kozamernik 3, Rychlicki 13, Michieletto 16, Podrascanin 9, Sbertoli 1, Laurenzano (L); N.e. Nelli, D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Acquarone. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Goitre di Torino e Simbari di Milano.

DURATA SET: 27’, 32’, 34’; tot 1h e 23’.

NOTE: 2.787 spettatori, incasso di 48.091 euro. Cucine Lube: 2 muri, 3 ace, 12 errori in battuta, 8 errori azione, 41% in attacco, 36% (25%) in ricezione. Itas Trentino: 6 muri, 6 ace, 17 errori in battuta, 2 errori azione, 56% in attacco, 60% (49%) in ricezione. Mvp Michieletto.